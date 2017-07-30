مردم داری و کمک به مردم مهمترین ویژگی یک فرمانده بسیج است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غلامحسین غیب پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین که صبح امروز پیش از طلوع آفتاب در آغاز دوره سوم آموزش فرماندهان گردان های بیت المقدس در دانشکده شهید مطهری بسیج حضور یافته بود با اشاره به اهمیت امر آموزش در بسیج گفت: یکی از اولویت های ما در ارتقاء توانمندی های گردان های بیت المقدس توجه به امر آموزش است.

وی با تاکید بر استمرار آموزش فرماندهان گردان های بسیج گفت: حفظ انسجام، کسب آمادگی های جسمی و ارتقاء خود باوری از اهداف این دوره هاست.

سردار غیب پرور با اشاره به اینکه کمک به مردم در حل مشکلات آنها یکی از اصلی ترین وظایف بسیجیان در زمان کنونی است افزود: هر یک از فرماندهان بسیج در شهر و دیار خود باید سرآمد خوش رفتاری و خوشرویی با مردم باشد.

وی با تاکید برخورد متواضعانه بسیجیان با مردم گفت: بسیجیان و فرماندهان بسیج باید با حضور مستمر در مساجد و سرکشی از خانواده های شهدا و خانواده های محرومی که نیاز به توجه و کمک دارند، چهره واقعی بسیج را به نمایش بگذارند.

سردار غیب پرور با اشاره به اینکه بسیجیان باید خود را خادم مردم بدانند گفت: اُنس با قرآن و تقویت محبت اهل بیت، دل ها را چنان نرم می کند که افراد جز به خدمت به بندگان خدا به چیز دیگری فکر نکند و بسیجیان در هر شهر باید در کسب ویژگی های فوق و اُنس با قرآن سرآمد دیگران باشند.

وی در پایان با بیان اهمیت کسب معارف دینی توسط بسیجیان و فرماندهان بسیج، روحیه جوانمردی و کمک به مردم نیازمند را مهمتر دانست و گفت: بسیجی واقعی کسی است که در عین کسب معارف دینی، رضایت خداوند را در خدمت به بندگان خدا می داند.