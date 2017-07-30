به گزارش خبرگزاری مهر، دهمین دوره جایزه ادبی جلال‌ آل‌احمد که همه ساله در ایام زادروز این نویسنده نامدار ایرانی برگزار می‌شود، از نویسندگان، پژوهشگران، پدیدآورندگان و ناشران دعوت کرد تا آثار خود را تا پایان شهریور و در چهار گروه داستان بلند و رمان، مجموعه داستان کوتاه، نقد ادبی و مستندنگاری به این دبیرخانه بفرستند.

براساس این گزارش، فقط کتاب‌هایی که برای نخستین‌بار در سال ۱۳۹۵ منتشر شده باشند، کتاب‌هایی که با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در داخل کشور به چاپ رسیده باشند و در یکی از چهار گروه بالا قرار گیرند، امکان حضور در بخش رقابت و داوری جایزه جلال را خواهند داشت.

دبیرخانه دهمین دوره جایزه جلال آل‌احمد در نشانی تهران، خیابان کریمخان‌زند، خیابان سنایی، کوچه اعرابی (پنجم)، پلاک ۶، بنیاد شعر و ادبیات داستانی با کدپستی ۱۵۸۵۶۳۴۹۷۱ آماده دریافت آثار است. این دبیرخانه، همچنین با تلفن ۸۸۳۱۸۶۴۶-۰۲۱ داخلی ۳۰۳ پاسخگوی سئوالات نویسندگان و ناشران خواهد بود. دارندگان آثار می‌توانند اطلاعات مربوط به دهمین دوره جایزه جلال آل‌احمد را با مراجعه به پایگاه اینترنتی www.adabiatirani.com به دست آورند.