۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۱۰

جایزه جلال ‌آل‌احمد برای دهمین دوره فراخوان داد

دبیرخانه دهمین دوره جایزه ادبی جلال آل‌احمد با دعوت از همه نویسندگان، پژوهشگران، پدیدآورندگان و ناشران برای ارسال آثار خود در گروه‌های چهارگانه فراخوان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  دهمین دوره جایزه ادبی جلال‌ آل‌احمد که همه ساله در ایام زادروز این نویسنده نامدار ایرانی برگزار می‌شود، از نویسندگان، پژوهشگران، پدیدآورندگان و ناشران دعوت کرد تا آثار خود را تا پایان شهریور و در چهار گروه داستان بلند و رمان، مجموعه داستان کوتاه، نقد ادبی و مستندنگاری به این دبیرخانه بفرستند.

براساس این گزارش، فقط کتاب‌هایی که برای نخستین‌بار در سال ۱۳۹۵ منتشر شده باشند، کتاب‌هایی که با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در داخل کشور به چاپ رسیده باشند و در یکی از چهار گروه بالا قرار گیرند، امکان حضور در بخش رقابت و داوری جایزه جلال را خواهند داشت.

دبیرخانه دهمین دوره جایزه جلال آل‌احمد در نشانی تهران، خیابان کریمخان‌زند، خیابان سنایی، کوچه اعرابی (پنجم)، پلاک ۶، بنیاد شعر و ادبیات داستانی با کدپستی ۱۵۸۵۶۳۴۹۷۱ آماده دریافت آثار است. این دبیرخانه، همچنین با تلفن ۸۸۳۱۸۶۴۶-۰۲۱  داخلی ۳۰۳ پاسخگوی سئوالات نویسندگان و ناشران خواهد بود. دارندگان آثار می‌توانند اطلاعات مربوط به دهمین دوره جایزه جلال آل‌احمد را با مراجعه به پایگاه اینترنتی www.adabiatirani.com به دست آورند.

حمید نورشمسی

