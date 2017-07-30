غیبت پادوانی در هفته دوم هم قطعی شد

به گزارش خبرنگار مهر، لئوناردو پادوانی مدافع برزیلی استقلال که در اردوی آماده سازی این تیم در ارمنستان دچار آسیب دیدگی شد و به همین دلیل بازی نخست تیمش در لیگ برتر مقابل صنعت نفت را از دست داد، به همین دلیل دومین دیدار تیمش در لیگ برتر را هم از دست خواهد داد.

منصوریان در اولین هفته از لیگ در غیاب پادوانی از عظیم گوگ بازیکن جوان تیمش استفاده کرد. امکان این که در صورت بخشیده شدن ملی پوشان امید این تیم از سید مجید حسینی در کنار پژمان منتظری در این منطقه استفاده شود وجود دارد.

استقلال در چارچوب هفته دوم لیگ برتر در ورزشگاه آزادی جمعه شب و از ساعت ۲۱ میزبان تیم استقلال خوزستان است.