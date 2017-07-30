  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۲۶

غیبت پادوانی در هفته دوم هم قطعی شد

غیبت پادوانی در هفته دوم هم قطعی شد

مدافع برزیلی تیم فوتبال استقلال تهران که در هفته نخست به دلیل مصدومیت این تیم را همراهی نکرد، بازی دوم تیمش را هم به همین دلیل از دست داد.

به گزارش خبرنگار مهر، لئوناردو پادوانی مدافع برزیلی استقلال که در اردوی آماده سازی این تیم در ارمنستان دچار آسیب دیدگی شد و به همین دلیل بازی نخست تیمش در لیگ برتر مقابل صنعت نفت را از دست داد، به همین دلیل دومین دیدار تیمش در لیگ برتر را هم از دست خواهد داد.

منصوریان در اولین هفته از لیگ در غیاب پادوانی از عظیم گوگ بازیکن جوان تیمش استفاده کرد. امکان این که در صورت بخشیده شدن ملی پوشان امید این تیم از سید مجید حسینی در کنار پژمان منتظری در این منطقه استفاده شود وجود دارد.

استقلال در چارچوب هفته دوم لیگ برتر در ورزشگاه آزادی جمعه شب و از ساعت ۲۱ میزبان تیم استقلال خوزستان است. 

کد مطلب 4044871

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها