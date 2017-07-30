تحریم های آمریکا نشانه ترس از نظام اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدعلی موحدی کرمانی، ظهر یکشنبه و در آستانه ۱۲ مرداد، سالروز تاسیس نهاد شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، در دیدار با رییس و معاونان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران طی سخنانی گفت: بایستی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی باید علاوه بر مناسبت هایی که گرامی داشته و با برگزاری مراسم آن ها را زنده نگاه می دارد، بررسی کند و ببیند، چه مناسبت های دیگری وجود دارد که می توان آن ها را زنده کرد.

وی اضافه کرد: مناسبت های بسیاری در طول سال های انقلاب اسلامی رخ داده که می تواند در جهت هدایت و روشنگری مردم نقش موثری داشته باشد و این مناسبت ها باید زنده شوند، این وظیفه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی است.

امام جمعه موقت تهران سپس به نقش تاثیرگذار شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اشاره کرد و گفت: این شورا وظیفه مهمی بر عهده دارد و اقدامات آن برای پویایی و صلابت اسلام و انقلاب بسیار پر اهمیت است، امروز تبلیغ و اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست، اگر نتوانیم به خوبی تبلیغ کنیم و مناسبت های ماندگار و پند آموز انقلاب اسلامی را گرامی داریم، قطعا با مشکلاتی مواجه خواهیم شد.

وی بر اهمیت مطالبات مردمی تاکید کرد و گفت: باید ستادهای برگزاری مراسم و راهپیمایی ها مراقب باشند و به خوبی بدانند که در مراسم هایی که برگزار می شود، در قالب قطعنامه ها و بیانیه ها مطالبات مردمی را مطرح کنند و در واقع مردم مطالبات خود را از تریبون مراسم انقلاب اسلامی بشنوند، این بسیار مهم است که مردم بدانند، انقلاب اسلامی و تریبون های آن، دغدغه مطالبات مردمی را دارند.

سرپرست مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: گاهی مسئولان در سطح بالا حرف‌هایی می‌زنند که حرف‌هایشان مورد انتقاد شدید روحانیت و آحاد مردم است. باید به این سخنان اشاره کنید تا مسئولان بفهمند که آنقدرها هم آزاد نیستند تا هر کاری را که می‌خواهند بکنند و هر چیزی را که می‌خواهند بگویند.

دبیرکل جامعه روحانیت مبارز سپس تهدیدها و تحریم های اخیر امریکا اشاره کرد و افزود: این تهدیدات و تحریم ها نشان دهنده ترس آمریکا از نظام و انقلاب اسلامی است، باید قدر نظام را بدانیم و در برابر دشمنان سر خم نکنیم.

نایب رییس اول مجلس خبرگان رهبری گفت: متاسفانه برخی مسئولین ما از آمریکا می ترسند،دشمن، دشمن است و دشمنی می‌کند، نباید ترس داشت، اما این وظیفه شما است که به مردم روحیه و امید دهید و در مراسم انقلاب اسلامی که با حضور پرشور مردم برگزار می شود نشان دهید که مردم ما ترسی از امریکا ندارند و همانند گذشته در برابر امریکا می ایستند، دنیا باید بداند که ملت ایران، ملتی شجاع است.

وی بحث ولایت فقیه و رهبری مقام معظم رهبری را یکی از موارد مورد تاکید در مراسم انقلاب اسلامی دانست و گفت: باید همواره در جهت حفظ این پایگاه و اطاعت مردم از این جایگاه تلاش شود و به نوعی دشمنی هایی که دشمن در جهت تضعیف ولایت فقیه و نظام اسلامی دارد خنثی شود.

بر اساس این گزارش، در ابتدای این مراسم حجت الاسلام والمسلمین سید محسن محودی، طی سخنانی به ارائه گزارش از اقدامات شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران، از تلاش های آیت الله موحدی کرمانی به عنوان یکی از بنیان گذاران شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تقدیر کرد و خواستار ادامه حمایت های وی از این نهاد تبلیغاتی و انقلابی شد.