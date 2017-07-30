به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه کتاب، نشست «باغی از گل ابریشم؛ شناختی از شعر صفورا نیری» از سلسله نشستهای ادبیات و نقد ادبی دوشنبه (۹ مردادماه) با حضور زهره حیدری، اسدالله شعبانی، کامیار عابدی، ثریا قزل ایاغ و ناهید معتمدی در سرای اهل قلم برگزار میشود.
صفورا نیری متولد سال ۱۳۲۳ علاوه بر شعر بزرگسال در حوزه شعر و ادبیات کودک و نوجوان هم فعالیت دارد و تاکنون دو کتاب او (سرخ و صورتی، من آبی من سبز) برای این گروه به ترتیب در سالهای ۱۳۶۹ و ۱۳۹۴ برنده دیپلم افتخار دفتر بینالمللی کتاب برای نسل جوان IBBY و سومین دوره جایزه عباس یمینی شریف شده است. از نیری شش دفتر در زمینه شعر بزرگسال و ۹ کتاب در حوزه ادبیات کودک و نوجوان منتشر شده است.
نشست «باغی از گل ابریشم؛ شناختی از شعر صفورا نیری» دوشنبه (۹ مردادماه) ساعت ۱۷ در سرای اهل قلم واقع واقع در خیابان انقلاب، خیابان برادران مظفر جنوبی، کوچهی خواجه نصیر، پلاک ۲، برگزار میشود.
