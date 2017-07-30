سرانه فرهنگی کشور راضی کننده نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر کاراندیش مروستی، صبح یکشنبه در حاشیه سفر به شهرستان ورامین، در جمع خبرنگاران در خصوص کمبود سرانه فرهنگی شهرستان ورامین اظهار داشت: در حال حاضر سرانه فرهنگی کشور در حد راضی کننده نیست، این سرانه دست کم باید ۴۵ سانتی متر مربع باشد اما هم اکنون در کشور حدود ۱۵ سانتی مترمربع است و باید افزایش یابد.

وی با تاکید بر ارتقاء، تعمیر و توسعه سالن های فرهنگی و سینما گفت: ۳۰۰ پروژه فرهنگی در سطح کشور به همت وزارت فرهنگ وارشاد در حال اجرا است و هم اکنون ۸۰۰ پروژه در سطح کشور در حال بهره برداری است و امیدواریم با اتمام این پروژه ها سرانه فرهنگی کشور بهبود پیدا کند.

وی با بیان این که نیاز به افزایش سرانه فرهنگی، یک بحث کلان است، گفت: باید این معضل کارشناسی شود و تصمیماتی که گرفته می شود، در همه حوزه ها در سطح کشور قابل اعمال باشد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان استعدادهای فرهنگی موجود در منطقه اظهار داشت: در این منطقه استعدادهای خوبی وجود دارد و در این خصوص اعتباراتی را برای تعمیر سالن های فرهنگی شهرستان در نظر گرفته شده است.

کار اندیش با تاکید بر افزایش سرانه فرهنگی در شهرستان های اطراف که از امکانات فرهنگی کمتری برخوردار هستند، اظهار داشت: باید به این سرانه ها توجه شود و سالن هایی برای تمرین تئاتر و اماکن برای راه اندازی گالری ها و نمایشگاه عکس تاسیس شود.