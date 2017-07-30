به گزارش خبرگزاری مهر؛ مراسم جشن امضای آثار محمد میرکیانی از ساعت ۱۶ تا ۱۹ فردا، دوشنبه در فروشگاه به نشر برگزار خواهد شد.

میرکیانی در این مراسم در خصوص آثار انیمیشنی جدید و واکسینه کردن کودکان در مقابل این آثار و همچنین ضرورت مطالعه کودکان صحبت خواهد کرد.

همچنین یکی دیگر از آیتم های این مراسم خواندن قسمت هایی از آثار میرکیانی توسط خودش است.

محمد میرکیانی تا به امروز بیش از ۲۵ کتاب درباره ادبیات کهن و عامیانه و بیش از ۶۰ کتاب برای کودکان و نوجوانان نوشته است، همچنین مجموع قصه‌های چاپ شده‌ این نویسنده برای همه گروه‌های سنی در قالب‌های داستان کوتاه بلند و رمان، نزدیک به ۵۰۰ عنوان می‌رسد.

افسانه خوشبختی، پنج سنگ، پهلوان حیدر، روز تنهاییمن، قصه خانه ما از جمله آثار محمد میرکیانی به شمار میرود.

کتابفروشی‌به نشر در خیابان انقلاب اسلامی روبروی دانشگاه تهران واقع است