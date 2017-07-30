مشکل آقایی به سپاهان مربوط نیست/ امیدواریم انصاری را ببخشند

مهدی اخوان درباره شایعه محرومیت سعید آقایی به دلیل بدهی اش به باشگاه گسترش فولاد تبریز به خبرنگار مهر گفت: چنین موضوعی صحت ندارد. مشکل آقایی به خودش مربوط است. موضوعی نیست که به باشگاه سپاهان مرتبط شود. این موضوع را خودش پیگیر است و قرار نیست چنین اتفاتقی بیفتد.

سرپرست تیم فوتبال سپاهان درباره احتمال بخشش محرومیت ساسان انصاری نیز تصریح کرد: امیدوار به بخشش ساسان از سوی کمیته انضباطی هستیم. خودش هم درخواست کرده است تا محکومیتش را به حالت تعلیق در آورده تا بتواند از همین هفته دوم بازی کند. منتظریم تا این کمیته در تازه ترین جلسه خود درباره حضور یا عدم حضور این بازیکن تصمیم گیری کند.

اخوان درباره عدم حضور سرور جباروف در لیست سپاهان به دلیل درخواستش که بالاتر از سقف مالی باشگاه سپاهان بود تصریح کرد: در تیممان مبحثی به نام سقف قرارداد نداریم. هر کسی قیمتش را می گوید و با توجه به تصمیم گیری های باشگاه، رقم بازیکنان را تعیین می کنیم. اگر قبول کنند می آیند اما اگر رقمشان معقولانه نباشد آنها را در اختیار نمی گیریم. درباره جباروف باز هم می گویم که خودش به من گفت دوست دارم بمانم. می خواست در اصفهان باشد اما به هر دلیلی تصمیم گرفت به تهران رفته و با استقلال قرارداد ببندد. ما هم مانعش نشدیم. اعتقادم این است بازیکن باید نسبت به پیراهنی که بر تن می کند علاقه شخصی داشته باشد.

وی درباره انتظار مدیریت باشگاه از زلاتکو کرانچار برای کسب قهرمانی در لیگ برتر تصریح کرد: تیم خیلی خوبی داریم و امیدوارم نتیجه هم بگیریم. ما باید اول تا سوم شویم و طبیعی است باشگاهی نظیر سپاهان به بهترین رتبه فکر کند.