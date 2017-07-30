«محمود جهان» خواننده پیشکسوت موسیقی اقوام درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، محمود جهان که با خواندن ترانه های بندری به شهرت رسیده بود، امروز در بیمارستاتی در شهرستان ماهشهر در گذشت.



محمود جهان که برای اجرای کنسرت در بندر ماهشهر به سر می برد به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان صنایع پتروشیمی این شهرستان در گذشت.



ین خواننده مشهور کشورمان قرار بود پس فردا دهم مردادماه به مناسبت ولادت امام رضا (ع) کنسرت اجرا کند که ساعتی پیش دچار عارضه قلبی شد و پس از انتقال به بیمارستان صنایع پتروشیمی شهرستان بندر ماهشهر دار فانی را وداع گفت.



محمود جهان اینچنین بیوگرافی خود را شرح می دهد: خاک پای همه جنوبی ها و به ویژه خوزستانی های خونگرم هستم. خودم را متعلق به جنوب می دانم و عاشق این خاک هستم و اگر خدای بزرگ و حمایت های امیدوار کننده مردم صبور جنوب نبود موفقیتی حاصل نمی شد. در سال ۱۳۳۰ در آبادان و در محله احمدآباد به دنیا آمدم. کارمند بازنشسته شرکت نفت هستم و پس از ۵۹ سال زندگی با پنج فرزند در تهران زندگی می کنم. تک پسرم امید جهان است که صدای او البته با سبکی متفاوت از من، در نوار فروشی ها موجود است.



وی ادامه داد : خانواده جهان از جمله خانواده های هنرمند بود چرا که پدر و عمو و برادر و حتی پسرم و از این سو خواهر و دختر عموهایم، در مناسبت های مختلف مداحی می کنند. پدرم که اهل تنگستان بوشهر بود شروه خوانی می کرد و از جمله چهره های شناخته شده این شهر بود.



محمود جهان با شروع جنگ که ۲۹ سال داشته در خوزستان باقی می ماند اما پدر و مادرش به بوشهر باز می گردند. وی در سال ۱۳۵۲ ازدواج می کند.



این خواننده محبوب بندری خوان می گوید: در سال ۱۳۵۵ بود که توسط آقای بهمن خوش خلق به همراه یداله رضا زاده به تهران رفتیم و برای اولین بار با هدف آلبوم و با هزینه ایشان در استدیو چهار اثر ارکستری ضبط کردم. در این راستا باید از خدای منان و سپس از بهمن خوش خلق و فرخ یزدان فر که در بوشهر مرا کشف کرد کمال تشکر و قدردانی را به جای آورم.

