۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۱۶

«محمود جهان» خواننده پیشکسوت موسیقی اقوام درگذشت

اهواز - «محمود جهان» خواننده پیشکسوت موسیقی اقوام، صبح امروز در بیمارستان ممکوی شهرستان ماهشهر در گذشت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود جهان که با خواندن ترانه های بندری به شهرت رسیده بود، امروز در بیمارستاتی در شهرستان ماهشهر در گذشت.

 محمود جهان که برای اجرای کنسرت در بندر ماهشهر به سر می برد به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان صنایع پتروشیمی این شهرستان در گذشت.

 ین خواننده مشهور کشورمان قرار بود پس فردا دهم مردادماه به مناسبت ولادت امام رضا (ع) کنسرت اجرا کند که ساعتی پیش دچار عارضه قلبی شد و پس از انتقال به بیمارستان صنایع پتروشیمی شهرستان بندر ماهشهر دار فانی را وداع گفت.

 محمود جهان اینچنین بیوگرافی خود را شرح می دهد: خاک پای همه جنوبی ها و به ویژه خوزستانی های خونگرم هستم. خودم را متعلق به جنوب می دانم و عاشق این خاک هستم و اگر خدای بزرگ و حمایت های امیدوار کننده مردم صبور جنوب نبود موفقیتی حاصل نمی شد. در سال ۱۳۳۰ در آبادان و در محله احمدآباد به دنیا آمدم. کارمند بازنشسته شرکت نفت هستم و پس از ۵۹ سال زندگی با پنج فرزند در تهران زندگی می کنم. تک پسرم امید جهان است که صدای او البته با سبکی متفاوت از من، در نوار فروشی ها موجود است.

وی ادامه داد : خانواده جهان از جمله خانواده های هنرمند بود چرا که پدر و عمو و برادر و حتی پسرم و از این سو خواهر و دختر عموهایم، در مناسبت های مختلف مداحی می کنند. پدرم که اهل تنگستان بوشهر بود شروه خوانی می کرد و از جمله چهره های شناخته شده این شهر بود.

محمود جهان با شروع جنگ که ۲۹ سال داشته در خوزستان باقی می ماند اما پدر و مادرش به بوشهر باز می گردند.  وی در سال ۱۳۵۲ ازدواج می کند.

این خواننده محبوب بندری خوان می گوید: در سال ۱۳۵۵ بود که توسط آقای بهمن خوش خلق به همراه یداله رضا زاده به تهران رفتیم و برای اولین بار با هدف آلبوم و با هزینه ایشان در استدیو چهار اثر ارکستری ضبط کردم. در این راستا باید از خدای منان و سپس از بهمن خوش خلق و فرخ یزدان فر که در بوشهر مرا کشف کرد کمال تشکر و قدردانی را به جای آورم.
 

    • سجاد IR ۱۴:۳۷ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
      روحش شاد و یادش گرامی
    • علی IR ۱۴:۴۵ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
      روحش شاد و یادش گرامی
    • میثم IR ۱۵:۱۳ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
      روحش شاد
    • ناهید IR ۱۵:۱۵ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
      روحش شاد در جوار حضرت حق
    • ستاه هاشمی IR ۱۵:۲۰ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
      الان آقای امید جهان چه میکشه دارم گریه میکنم😭😭😭😭😭
    • مروا IR ۱۵:۲۳ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
      بسیار متاثر شدم. از خداوند منان برای این خواننده خوب کشورمون طلب مغفرت دارم. روحش شاد
    • محمد طباطبایی IR ۱۵:۲۳ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
      روحش شاد و یادش جاودان
    • سمیرا IR ۱۵:۲۵ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
      روحش شاد
    • مصطفی IR ۱۵:۲۵ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
      خیلی ناراحت شدیم چونکه خاطرات زیادی با آهنگاش داشتیم روحش شاد
    • هاجرامیری IR ۱۵:۲۸ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
      خدا رحمت کند این خواننده عزیز ایرانی را.
    • علی فیروزی IR ۱۵:۳۴ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
      روحش شاد و یادش گرامی باد
    • مجتبی کاووس نیا IR ۱۵:۴۲ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
      واااای😔خدارحمتش کنه واقعا حیف بود...
    • سمیه هلیلی IR ۱۵:۴۲ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
      روحش شاد
    • علی م IR ۱۵:۴۲ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
      خدا بیامرزدش
    • علی پیشباز IR ۱۵:۴۴ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
      روحش شاد
    • حمید IR ۱۵:۴۵ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
      خدا رحمتش کند چه خاطراتی با آهنگ های خوبش داشتیم.
    • یونسعلی اسفندیاری IR ۱۵:۴۵ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
      انا لله و انا الیه راجعون
    • منوچهر مرادی IR ۱۵:۴۷ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
      روحش شاد و یادش گرامی
    • کوروش IR ۱۵:۴۹ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
      خداحافظ "ای پیرمرد ای مرد دریای جنوب"
    • سعید گرجی IR ۱۵:۵۰ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
      روحش شاد خیلی نارحت شدم😢♥
    • س IR ۱۶:۰۳ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
      خدا بیامرزدشون واقعا مرگ زیاد شده
    • محمد کلینی IR ۱۶:۰۳ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
      خداوند رحمتش کنه روحش شاد خواننده شاد و خوش صدای جنوبی بود
    • محمد عرفان IR ۱۶:۰۶ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
      روحش شاد ان شاالله خداوند به خانواده شان صبر دهد.
    • هانی شفیع زاده IR ۱۶:۲۸ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
      روحش شاد
    • رسول IR ۱۶:۴۲ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
      روحش شاد ممنون
    • امید ظریف IR ۱۶:۴۳ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
      ازاین خواننده خوب وخوش صدا ازخداوند طلب مغفرت و آمرزش می کنیم.
    • احسان IR ۱۶:۴۵ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
      هنرمندا نمیمیرن یادشون همیشه با ما میمونه
    • سلیمی IR ۱۶:۴۵ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
      روحش شاد .
    • حمید IR ۱۶:۵۲ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
      روحش شاد یادش گرامی
    • مهدی عبادی IR ۱۶:۵۹ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
      روحش شاد باشه انشالله چه خاطراتی که با صداش نداشتم .
    • محسنی IR ۱۷:۰۴ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
      خدارحمتش کنه./خیلی حیف شد
    • حسام قشقایی IR ۱۷:۱۶ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
      روحش شاد و یادش گرامی
    • علیرضا IR ۱۷:۲۴ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
      روحش شاد
    • توفیق لویمی IR ۱۸:۰۲ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
      خوزستان تسلیت
    • نرگس دانش ۱۸:۰۶ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
      روحش شاد و یادش گرامی باد.
    • محمد IR ۱۸:۱۰ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
      یا خدا...آخه چرا..
    • زهرا IR ۱۸:۴۰ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
      خدا رحمتش کنه حیف
    • fm IR ۱۹:۲۰ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
      روحش شاد
    • درویش IR ۱۹:۵۶ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
      روح مرحوم محمود جهان شاد۰
    • علیرضا شفیعی IR ۱۹:۵۹ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
      یاد وخاطره اش گرامی باد
    • ولی اله نصیبی IR ۲۱:۳۶ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
      روحش شاد و یادش گرامی.
    • زهرا IR ۲۲:۰۳ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
      خدارحمت کند این خواننده ایرانی را
    • زین الدینی IR ۲۲:۵۱ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
      هنرمند هرجا رود قدر بیند و بر صدر نشیند، نام و یاد هنرمند بزرگی همچون محمود همیشه جهانی و ماندگار خواهد بود.
    • مهدی متین IR ۲۳:۰۳ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
      روحش شاد صدای خوبی داشت خداوند به خانواده اش صبر عطا بفرماید
    • سیاوش جنت IR ۲۳:۰۳ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
      محمودجهان عزیزم روحت شاد یادت دردل ماهمیشه زنده است.تسلیت میگم به خانواده محترم جهان وتمام هنرمندان وهنردوستان به ویژه جنوبیهای عزیزم.
    • بهار.س IR ۰۰:۱۲ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۹
      روحشون شاد هنرمند محبوب کشورمون
    • نگین کریمی IR ۰۲:۴۲ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۹
      خواننده ی مورد علاقه ی مادرم بود 😓😓روحش شاد ویادش گرامی🙏
    • محمدرضا IR ۰۶:۴۷ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۹
      محمود جهان رفت تا عبرتی باشد برای زنده هایی که فکر نمیکنند بزودی آنها هم خواهند رفت یعنی بزور میبرندشون،وه که بدون توشه آنجا چقدر سخت خواهد بود و چه مدت درازی باید درنگ کرد.
    • خان پور IR ۰۷:۲۵ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۹
      درگذشت خواننده مردمی، دوست داشتنی، هم محلی خونگرم ساکن منطقه آریاشهر تهران که همیشه در بلوار شهدای صاقیه ورزش صبحگاهی میکردند، همکار پیشکسوت صنعت نفت را به خانواده ایشان و صنعت نفت تسلیت عرض میکنم.
    • افراسیاب نصیری IR ۰۷:۲۹ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۹
      روحش شاد .دلم شکست
    • مهدی خان ۰۷:۳۲ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۹
      چون تازه فوت کرده الان مردم کمی احساسی شدن.چهار روز دیگه عادی میشه و همه فراموشش میکنند.
    • مریم IR ۰۷:۴۱ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۹
      روحش شاد
    • نازی احمدی IR ۰۸:۲۲ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۹
      روحش شاد

