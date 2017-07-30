مجتبی جباری در استقلال ماندنی شد/ تکلیف بازیکن مازاد مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، درحالی که با شروع لیگ برتر حضور یک بازیکن اضافه در فهرست استقلال مشکلاتی را برای کادر فنی این تیم ایجاد کرده بود، در نهایت مسئولان فنی آبی پوشان تصمیم به کنار گذاشتن هرایر مگویان گرفتند.

بازی خوب عظیم گوگ در دیدار آبی پوشان مقابل صنعت نفت آبادان در هفته اول علیرضا منصوریان را به این اطمینان رساند که تیمش دارای یک مدافع جوان و آینده دار دیگر شده و بعد از انجام آن بازی خوب مصمم شد تا با حفظ عظیم گوگ، نام هرایر مگویان را از لیست خارج نمایند.

به این ترتیب مجتبی جباری در تیم فوتبال استقلال ماند و هرایر مگویان در فهرست مازاد قرار گرفت. البته قرارداد مگویان به گونه ای است که جدا شدن او از جمع آبی پوشان بار مالی زیادی برای استقلال خواهد داشت.