  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۸:۲۹

اختصاصی مهر؛

مجتبی جباری در استقلال ماندنی شد/ تکلیف بازیکن مازاد مشخص شد

مجتبی جباری در استقلال ماندنی شد/ تکلیف بازیکن مازاد مشخص شد

کادر فنی تیم فوتبال استقلال پس از بررسی‌های لازم و بررسی عملکرد یک مدافع در هفته اول لیگ برتر، هافبک باتجربه خود را در این تیم نگه داشت و یک بازیکن را کنار گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، درحالی که با شروع لیگ برتر حضور یک بازیکن اضافه در فهرست استقلال مشکلاتی را برای کادر فنی این تیم ایجاد کرده بود، در نهایت مسئولان فنی آبی پوشان تصمیم به کنار گذاشتن هرایر مگویان گرفتند.

بازی خوب عظیم گوگ در دیدار آبی پوشان مقابل صنعت نفت آبادان در هفته اول علیرضا منصوریان را به این اطمینان رساند که تیمش دارای یک مدافع جوان و آینده دار دیگر شده و بعد از انجام آن بازی خوب مصمم شد تا با حفظ عظیم گوگ، نام هرایر مگویان را از لیست خارج نمایند. 

به این ترتیب مجتبی جباری در تیم فوتبال استقلال ماند و هرایر مگویان در فهرست مازاد قرار گرفت. البته قرارداد مگویان به گونه ای است که جدا شدن او از جمع آبی پوشان بار مالی زیادی برای استقلال خواهد داشت.

کد مطلب 4045613

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها