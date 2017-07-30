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۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۸:۲۷

برنامه‌های فرهنگی متروی تهران در دهه کرامت

برنامه‌های فرهنگی متروی تهران در دهه کرامت

معاونت فرهنگی اجتماعی شرکت بهر برداری مترو تهران به مناسبت دهه کرامت اقدام به فضا سازی محیطی با عنوان مطلع عشق در ایستگاه‌ها و قطارهای مترو کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دو نمایشگاه پوستر با عنوان دختر خورشید و بانوی کرامت و اجرای سرود در ایستگاه‌های منتخب مترو توسط گروه هنری شمیم یاس با مضمون دهه کرامت و مقام والای امام هشتم علیه السلام از دیگر برنامه‌های معاونت فرهنگی مترو در دهه کرامت است.

همچنین به منظور ایجاد فضای شاد و با نشاط در ایستگاه‌های مترو برنامه‌های جشن دهه کرامت با عناوین امام مهربانی، زیر سایه خورشید و مهر هشتم ویژه مسافران مترو از ۸ تا ۱۱ مردادماه در ایستگاه‌های تجریش، ارم سبز و شادمان برگزار می‌شود.

گفتنی است با توجه به ظرفیت مناسب فضای مجازی و ارتباط موثر با مخاطبان، پیام‌های فرهنگی در رابطه با این مناسبت فرخنده در اختیار علاقمندان شبکه‌های اجتماعی و تیزرهای مربوط به دهه کرامت شامل تصاویر و پیام‌های فرهنگی از طریق نمایشگرهای قطار در معرض نگاه مسافران مترو قرار می‌گیرد.

 برگزاری نمایشگاه عکس و پوستر به مناسبت ایام حج در مترو تهران

به مناسبت آغاز اعزام زایران بیت الحرام و مناسک حج ابراهیمی نمایشگاه عکس با موضوع هفته حج در معرض تماشای مسافران متروی تهران قرار گرفت.

در این نمایشگاه که در ایستگاه‌های متروی نبرد، شهید کلاهدوز، ارم سبز و میدان انقلاب اسلامی برگزار می‌شود تصاویری از مناسک حج و مراحل گوناگون آن در بیست قاب به تصویر و نمایشگاه دیگری با عنوان رایحه زندگی در قالب کاریکاتور نگاه مسافران شهر زیر زمینی را به تماشای آثار هنرمندان دعوت می‌کند.

نمایشگاه کاریکاتور رایحه زندگی در ۲۰ قاب تصویر و در گذرگاه فرهنگی دو ایستگاه شهید مدنی و دروازه شمیران میزبان نگاه مسافران مترو است.

 بازارچه و نمایشگاه اقوام ایرانی در مترو

همچنین معاونت فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره برداری مترو تهران در راستای تحقق تکریم و پاسداشت گویش‌ها، آداب و رسوم، سنت‌ها و فرهنگ‌های ایرانی و نیز گسترش و تقویت خوداتکایی و خودباوری و عزت ملی نمایشگاه بازارچه و نمایشگاه جشنواره اقوام ایرانی را در زیرگذر شهید لشکری برگزار کرد.

بازارچه اقوام ایرانی با مشارکت دبیرخانه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی کلان شهرها و مراکز استان‌ها و موسسه معراج برای حمایت از کار آفرینان تحت پوشش این موسسه و منتخبی از استان‌های کشور با ارایه محصولاتی نظیر صنایع دستی، سوغات محلی، زیورآلات و عرقیجات جهت عرضه و فروش به مسافران شهر زیرزمینی در این زیرگذر برپا شده است.

لازم به ذکر است، نمایشگاه و بازارچه اقوام ایرانی در مترو از تاریخ تا ۱۶مرداد ماه سال جاری و در بیش از ۳۰ غرفه میزبان مسافران ایستگاه متروی میدان آزادی خواهد بود.

کد مطلب 4045619

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