به گزارش خبرگزاری مهر، دو نمایشگاه پوستر با عنوان دختر خورشید و بانوی کرامت و اجرای سرود در ایستگاههای منتخب مترو توسط گروه هنری شمیم یاس با مضمون دهه کرامت و مقام والای امام هشتم علیه السلام از دیگر برنامههای معاونت فرهنگی مترو در دهه کرامت است.
همچنین به منظور ایجاد فضای شاد و با نشاط در ایستگاههای مترو برنامههای جشن دهه کرامت با عناوین امام مهربانی، زیر سایه خورشید و مهر هشتم ویژه مسافران مترو از ۸ تا ۱۱ مردادماه در ایستگاههای تجریش، ارم سبز و شادمان برگزار میشود.
گفتنی است با توجه به ظرفیت مناسب فضای مجازی و ارتباط موثر با مخاطبان، پیامهای فرهنگی در رابطه با این مناسبت فرخنده در اختیار علاقمندان شبکههای اجتماعی و تیزرهای مربوط به دهه کرامت شامل تصاویر و پیامهای فرهنگی از طریق نمایشگرهای قطار در معرض نگاه مسافران مترو قرار میگیرد.
برگزاری نمایشگاه عکس و پوستر به مناسبت ایام حج در مترو تهران
به مناسبت آغاز اعزام زایران بیت الحرام و مناسک حج ابراهیمی نمایشگاه عکس با موضوع هفته حج در معرض تماشای مسافران متروی تهران قرار گرفت.
در این نمایشگاه که در ایستگاههای متروی نبرد، شهید کلاهدوز، ارم سبز و میدان انقلاب اسلامی برگزار میشود تصاویری از مناسک حج و مراحل گوناگون آن در بیست قاب به تصویر و نمایشگاه دیگری با عنوان رایحه زندگی در قالب کاریکاتور نگاه مسافران شهر زیر زمینی را به تماشای آثار هنرمندان دعوت میکند.
نمایشگاه کاریکاتور رایحه زندگی در ۲۰ قاب تصویر و در گذرگاه فرهنگی دو ایستگاه شهید مدنی و دروازه شمیران میزبان نگاه مسافران مترو است.
بازارچه و نمایشگاه اقوام ایرانی در مترو
همچنین معاونت فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره برداری مترو تهران در راستای تحقق تکریم و پاسداشت گویشها، آداب و رسوم، سنتها و فرهنگهای ایرانی و نیز گسترش و تقویت خوداتکایی و خودباوری و عزت ملی نمایشگاه بازارچه و نمایشگاه جشنواره اقوام ایرانی را در زیرگذر شهید لشکری برگزار کرد.
بازارچه اقوام ایرانی با مشارکت دبیرخانه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی کلان شهرها و مراکز استانها و موسسه معراج برای حمایت از کار آفرینان تحت پوشش این موسسه و منتخبی از استانهای کشور با ارایه محصولاتی نظیر صنایع دستی، سوغات محلی، زیورآلات و عرقیجات جهت عرضه و فروش به مسافران شهر زیرزمینی در این زیرگذر برپا شده است.
لازم به ذکر است، نمایشگاه و بازارچه اقوام ایرانی در مترو از تاریخ تا ۱۶مرداد ماه سال جاری و در بیش از ۳۰ غرفه میزبان مسافران ایستگاه متروی میدان آزادی خواهد بود.
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