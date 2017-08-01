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۱۰ مرداد ۱۳۹۶، ۹:۲۸

ادعای جدید واشنگتن پست؛

ترامپ به پسرش دیکته کرد: بیا افکار عمومی را گمراه کنیم

ترامپ به پسرش دیکته کرد: بیا افکار عمومی را گمراه کنیم

یک روزنامه آمریکایی می گوید، بیانیه ای که پسر ارشد ترامپ در دفاع از دیدار با یک وکیل روس صادر کرد؛ کلمه به کلمه از سوی پدرش و با نیت گمراه کردن افکار عمومی، دیکته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «واشنگتن پست» می گوید به اسنادی دست یافته که نشان می دهد بیانه ای که «دونالد ترامپ جونیور» پسر ارشد رئیس جمهوری آمریکا، چندی پیش برای دفاع از ملاقات با «ناتالیا وسلنیتسکایا» وکیل روس صادرکرد، از سوی پدرش و با نیت گمراه کردن افکار عمومی آمریکا، دیکته شده است.

ماجرا از این قرار است که وقتی جریان ملاقات ترامپ جونیور با وکیل روس فاش شد؛ وی ادعا کرد این دیدار هیچ ربطی به کارزار انتخاباتی نداشته و علت اصلی رایزنی برای امکان سرپرستی کودکان روس از سوی والدین آمریکایی بوده است.

 حالا برخی شاهدان که نامی از آنها برده نمی شود به واشنگتن پست گفته اند، وقتی جریان مراوده ترامپ جونیور با وکیل روس مشکل ساز شد، رئیس جمهوری آمریکا که در راه بازگشت از نشست جی ۲۰ آلمان بود، هواپیمای خود را تغییر داد و شخصا بیانه ای که پسرش قرار بود در اختیار رسانه ها قرار دهد، به وی دیکته کرد.

گفتنی است در ملاقات پسر ترامپ با وکیل روس، «جرد کوشنر» داماد ترامپ نیز حضور داشته و همین مسئله پای خانواده رئیس جمهوری آمریکا را بیش از پیش به پرونده اتهامات روسیه باز می کند.

ترامپ جونیور پیشتر گفته بود پدرش در جریان دیدار وی با وکیل روس نبوده است و واشنگتن پست نیز اشاره ای به میران پیش آگاهی وی از کل ماجرا نکرده است.

 روسیه متهم به دخالت در روند انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا به قصد تلاش برای پیروزی دونالد ترامپ است- ادعایی که کرملین به دفعات رد کرده است.

کد مطلب 4046960
مریم خرمایی

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