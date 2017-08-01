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۱۰ مرداد ۱۳۹۶، ۱۳:۲۲

فایل صوتی:

سهروردی قائل به اصالت نور است /گفتاری از ابراهیمی دینانی

سهروردی قائل به اصالت نور است /گفتاری از ابراهیمی دینانی

غلامحسن ابراهیمی دینانی گفت: فلاسفه بیان کرده‌ اند که چون سهروردی معتقد است وجود اعتباری است پس قائل به اصالت ماهیت است، در حالی که این عین نادانی است. چرا که سهروردی قائل به اصالت نور است.

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به گزارش خبرنگار مهر، همایش بزرگداشت حکیم سهروردی دیروز دوشنبه (۹ مردادماه) باحضور غلامحسین ابراهیمی دینانی، آیت‌الله مصطفی محقق داماد، حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه و غلامرضا اعوانی به همت موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار شد. غلامحسین ابراهیمی  دینانی در این مراسم سخنرانی خود را با موضوع معنی اشراق در حکمت سهروردی ارائه کرد و گفت: شیخ شهید صاحب کتاب حکمت‌الاشراق و فلسفه او، فلسفه اشراقی است. کلمه اشراق عربی است و واژه شرق به‌معنای طلوع خورشید است. به همین جهت مکان طلوع و غروب خورشید مشرق و مغرب نامیده می‌شود. هر نوری که می‌تابد برای این است که دیده شود. صدا و موسیقی نیز از آن جهت نواخته می‌شود برای اینکه شنیده شود. بنابراین اگر گوشی در عالم هستی نباشد نواختن موسیقی معنایی ندارد.

فایل صوتی این سخنرانی را در بالا می توانید بشنوید.

کد مطلب 4047080
خداداد خادم

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