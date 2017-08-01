سهروردی قائل به اصالت نور است /گفتاری از ابراهیمی دینانی

به گزارش خبرنگار مهر، همایش بزرگداشت حکیم سهروردی دیروز دوشنبه (۹ مردادماه) باحضور غلامحسین ابراهیمی دینانی، آیتالله مصطفی محقق داماد، حجتالاسلام عبدالحسین خسروپناه و غلامرضا اعوانی به همت موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار شد. غلامحسین ابراهیمی دینانی در این مراسم سخنرانی خود را با موضوع معنی اشراق در حکمت سهروردی ارائه کرد و گفت: شیخ شهید صاحب کتاب حکمتالاشراق و فلسفه او، فلسفه اشراقی است. کلمه اشراق عربی است و واژه شرق بهمعنای طلوع خورشید است. به همین جهت مکان طلوع و غروب خورشید مشرق و مغرب نامیده میشود. هر نوری که میتابد برای این است که دیده شود. صدا و موسیقی نیز از آن جهت نواخته میشود برای اینکه شنیده شود. بنابراین اگر گوشی در عالم هستی نباشد نواختن موسیقی معنایی ندارد.
فایل صوتی این سخنرانی را در بالا می توانید بشنوید.
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