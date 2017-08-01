به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، کامبیز کبیری، سرپرست کاوش برای خواناسازی، حفاظت و مرمت بنای چهار طاقی حسن آباد الموت با اعلام این خبر گفت: با توجه به نحوه گوشه سازی؛ طاق شبدری تند ورودی و داده های سفالی، احتمالا این اثر مربوط به حکام محلی آل جستان در قرون اولیه اسلامی است.

این باستان شناس افزود: از آنجا که این اثر در یک بافت کاملا گورستانی از هزاره دوم پیش از میلاد تا عصر حاضر ساخته شده است؛ به دست آمدن سفالهای خاکستری عصرآهن؛ سفال قرمز قهوه‌ای اشکانی و سفال‌های بدون لعاب ساسانی ـ صدر اسلام در خلال آواربرداری اطراف و داخل بنا (در حین خواناسازی) مایه شگفتی نیست.

به گفته وی بنای سنگی موسوم به چهارطاقی حسن آباد در بخش الموت غربی؛ آرامگاهی بر فراز یک ماهور مشرف به روستایی به همین نام است.

کبیری گفت: به علت کندوکاوهای متعدد؛ در داخل بنا هیچگونه سردابه و یا گودال تدفینی شناسایی نشد.

او افزود: نقشه اثر به شکل مستطیلی با یک گنبد رک بر قاعده بیضوی(کمبیزه) و یک ورودی به ارتفاع ۱۴۰ سانتی متر در جهت جنوب غربی است.

به گفته این باستان شناس، هم اکنون مرمت اثر با کف سازی داخل و خارج آن (با سنگ های رودخانه ای وگچ_کوره) در حال انجام است.

کاوش برای خواناسازی، حفاظت و مرمت بنای چهار طاقی حسن آباد الموت با مجوز رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری انجام شد.