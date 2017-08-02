تغییرات اقلیمی عامل افزایش مرگ و میر زودهنگام تا سال ۲۰۳۰

به گزارش خبرنگار مهر، افزایش آلودگی هوا ناشی از افزایش دما سالانه موجب ۶۰ هزار مورد مرگ زودهنگام بیشتر در سراسر جهان تا سال ۲۰۳۰ خواهد شد و این رقم تا سال ۲۱۰۰ سالانه به ۲۶۰ هزار مورد مرگ بیشتر می رسد.

به گفته محققان دانشگاه کارولینای شمالی، افراد بیشتری از بیماری های نظیر حمله قلبی، سکته، سرطان ریه و بیماری مزمن انسدادی ریه خواهند مُرد چراکه این بیماری ها در معرض هوای پردود و گردوغبار تشدید می شوند.

در این مطالعه جیسون وست، سرپرست تیم تحقیق و همکارانش، نحوه تاثیر افزایش آلودگی هوا را بر سلامت افراد در دهه آینده بررسی کردند.

وی در ادامه می گوید: «ما متوجه شدیم در حال حاضر سالانه حدود ۲ تا ۴ میلیون نفر به دلیل قرارگیری در معرض آلودگی هوای فضای باز دچار مرگ زودهنگام می شوند.»

به گفته وست، دمای هوای گرم تر ناشی از تغییر اب و هوا از طریق افزایش واکنش های شیمیایی که دود و مه غلیظ را در جو ایجاد می کند موجب تشدید آلودگی هوا خواهند شد.

همچنین افزایش گرما موجب افزایش غبار و دود وزیده از آتش سوزی ها شده، و درختان خود آلودگی هوای بیشتری تولید می کنند.

وست می گوید: «ما به جای استفاده از یک مدل کامپیوتری واحد، از چندین مدل سیستم اقلیم جهانی استفاده کردیم.»