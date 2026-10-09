به گزارش خبرنگار مهر، ریحانه ابراهیمی دبیر کارگروه کیفیت‌بخشی به آموزش دانش‌آموزان نیازمند توجه خاص تحصیلی استان سمنان پیش از ظهر آدینه در حاشیه دومین دوره تخصصی توانمندسازی مدرسان میانی آموزش و پرورش استان سمنان که در سالن جلسات اداره کل آموزش و پرورش استان برگزار شد، اظهار کرد: این دوره با هدف ارتقای مهارت‌های مداخله‌ای و تقویت توانمندی مدرسان در زمینه حمایت از دانش‌آموزان نیازمند توجه خاص تحصیلی، موسوم به دانش‌آموزان دیرآموز، برگزار شد.

وی افزود: برگزاری این دوره تخصصی در ادامه سلسله برنامه‌های عملیاتی حمایت از دانش‌آموزان دیرآموز و با هدف تکمیل زنجیره آموزشی از سطح کارشناسی استان تا مدارس انجام شده است.

دبیر کارگروه کیفیت‌بخشی به آموزش دانش‌آموزان نیازمند توجه خاص تحصیلی استان سمنان با اشاره به جایگاه مدرسان میانی در این فرآیند، گفت: این مدرسان به‌عنوان حلقه اتصال میان سطوح کارشناسی و اجرایی، مسئولیت انتقال دانش و مهارت‌های تخصصی به معلمان را بر عهده دارند.

ابراهیمی تأکید کرد: توانمندسازی در این رویکرد، صرفاً به برگزاری یک دوره آموزشی محدود نمی‌شود، بلکه فرآیندی مستمر شامل آموزش، انتقال دانش، اجرا، پایش و اصلاح است تا مدرسان میانی بتوانند مفاهیم مرتبط با شناخت و حمایت از دانش‌آموزان دیرآموز را به شکلی مؤثر و کارآمد در مدارس اجرایی کنند.

وی ادامه داد: در این دوره، مراحل مداخله آموزشی شامل مشاهده، جمع‌آوری شواهد، تعیین خط پایه، انتخاب مداخله مناسب و پایش اثربخشی آن، به‌صورت کارگاهی و گروهی تمرین شد.

دبیر کارگروه کیفیت‌بخشی به آموزش دانش‌آموزان نیازمند توجه خاص تحصیلی استان سمنان خاطرنشان کرد: به‌منظور کاربردی‌تر شدن مباحث نظری و پیوند آن‌ها با شرایط واقعی مدارس، بررسی نمونه‌های واقعی دانش‌آموزان نیز در دستور کار این دوره قرار گرفت.