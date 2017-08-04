رمانی تازه از بختیارعلی در ایران/ «غروب پروانه» خواندنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشر نیماژ رمانی از بختیار علی نویسنده کُرد زبان با عنوان «غروب پروانه» را با ترجمه مریوان حلبچه‌ای منتشر کرد.

این رمان دومین رمان اوست. غروب پروانه به گفته نویسنده طی ۱۰ ماه و در سال ۱۹۹۷ نوشته شده و در سال ۱۹۹۸ از سوی انتشاراتی رهند دراستکهلم سوئد به چاپ رسیده است. با این همه این رمان پس از انتشار برای ترجمه به زبان فارسی ۱۷ سال زمان سپری کرد تا در نهایت به تازگی مجوز انتشار خود را به دست آورده است.

این رمان حول محوز زندگی دو دختر با عنوان پروانه و مدیریا اشاره دارد که توسط برادران خود و در جمع اهالی شهرشان به دلیل برخی تعصبات اعدام می‌شوند. نام این رمان اشاره‌ای است به فضای آکنده از غرور و تعصب که این رمان در آن رخ می‌دهد.

حق ترجمه این رمان و انتشارش در ایران به صورت اختصاصی از سوی نویسنده به مترجم و ناشر داده شده و در چاپ اول نیز این رمان با شمارگان ۱۱۰۰ نسخه منتشر و در دسترس قرار گرفته است.

بختیار علی از شاعران و نویسندگان فعال کُرد عراق است که در ۲۵ سال گذشته در آلمان زندگی کرده است.

آثار ادبی او همواره در زمره آثار پرمخاطب بازار کتاب در ایران به شمار می‌رفته است و جدای از ایران به زبان‌های آلمانی، فرانسوی، انگلیسی، عربی و ترکی نیز ترجمه شده است.

رمان «غروب پروانه» با قیمت ۲۰ هزار تومان منتشر شده است.