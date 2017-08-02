به گزارش خبرگزاری مهر محمد درویش مدیرکل دفتر مشارکت های سازمان حفاظت محیط زیست در مراسم افتتاح مدرسه طبیعت پردیسان با ابراز خرسندی از آغاز به کار پنجاهمین مدرسه طبیعت در کشور، گفت: بدون شک مدارس طبیعت با پشتوانه و حمایت رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایجاد و توسعه پیدا کرد و قطعا این موج و گام مهم و بزرگ در آینده نیز تداوم خواهد داشت.

درویش افزود: ابراز تمایل و پیگیری شورای عالی مناطق آزاد برای ایجاد و تاسیس مدارش طبیعت در تمامی مناطق آزاد بیانگر موفقیت این طرح است.

مدیر کل دفتر مشارکت های سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه مدارس طبیعت رده سنی ۳ تا ۱۲ سال را پوشش می دهد، اظهار کرد: حاصل این ماجرا پرورش ایرانیانی خواهد بود که در پیشگاهشان نه هیچ گیاهی علف هرز به حساب می آید و نه هیچ جانداری جاندار زیانکار است.

وی ضمن یادآوری این موضوع که ایران نخستین کشور منطقه است که اقدام به تاسیس مدارس طبیعت کرده است، خاطرنشان کرد: تاسیس و توسعه مدارس طبیعت در راستای سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور است و می تواند منجر به ایجاد یک میلیون و نیم شغل در کشور شود.

درویش تاکید کرد: سرمایه گذاری برای مدارس طبیعت توسط مردم و بخش خصوصی صورت می پذیرد و از این رو کشور از سرمایه گذاری حدود ۹۹۰ میلیارد تومان معاف می شود.

مدیر کل دفتر مشارکت های سازمان حفاظت محیط زیست گفت: مدارس طبیعت به کودکان کسب و کاری سبز می آموزد که نه تنها آلودگی ایجاد نمی کند، نه تنها باعث نمی شود که چاه های غیر مجاز حفر کنیم، بلکه منجر به پرورش نسلی می شود که خود حافظ شایسته سرزمینش است.

کامران حصادی ذیحساب و مدیرکل امور مالی وزارت آموزش و پرورش، رضا شجیع مدیرکل دفتر محیط زیست و توسعه پایدار وزارت ورزش و جوانان، هدیه تهرانی بازیگر از جمله حاضران در این مراسم افتتاحیه بودند.