محمد آلادپوش بهترین فیلمبردار جشنواره فیلم آسیا-اقیانوسیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، جایزه بهترین فیلمبرداری پنجاه و هفتمین دوره جشنواره فیلم آسیا-اقیانوسیه به محمد آلادپوش فیلمبردار فیلم سینمایی «حکایت عاشقی» به کارگردانی احمد رمضان زاده اهدا شد که در این رویداد سینمایی، فیلم‌های بلند «شیفت شب» نیکی کریمی، «خداحافظی طولانی» فرزاد موتمن، «قول» محمدعلی طالبی و «جزیره رنگین» خسرو سینایی نیز حضور داشتند که پخش بین‌المللی آنها توسط بنیاد سینمایی فارابی بوده است.



جشنواره فیلم آسیا-اقیانوسیه که به شکل گردشی در کشورهای عضو اتحادیه تهیه کنندگان آسیا و اقیانوسیه برگزار می‌شود، یکی از رویدادهای سینمایی دیرپا در این منطقه پهناور جغرافیایی است که شهر شیراز در سال ۱۳۸۲ میزبانی دوره چهل و هشتم آن را به عهده داشت.



پنجاه و هفتمین دوره جشنواره فیلم آسیا-اقیانوسیه از ۶ تا ۸ مرداد سال جاری در کشور کامبوج برگزار شد.