تمجید رسانه لهستانی از بازیکن ایرانی؛ صیادمنش درخشید

به گزارش خبرنگار مهر، اللهیار صیادمنش در پیروزی ۲ بر یک شامگاه پنج‌شنبه ۱۲ شهریور لخ پوزنان مقابل یاگلونیای بیالیستوک، از ابتدا در ترکیب تیمش به میدان رفت و یکی از بازیکنان فعال لخ در فاز هجومی بود.

سایت «sportbetfan» لهستان در گزارش خود از این مسابقه نوشت که صیادمنش در کنار پابلو رودریگس و ژوآئو پریرا، مثلث هجومی خطرناکی برای لخ پوزنان تشکیل داده بود و سرعت و شتاب‌های وینگر ایرانی در چند صحنه خط دفاعی یاگلونی را با مشکل مواجه کرد. همکاری این سه بازیکن در دقایق پایانی نیمه نخست نیز باعث شد لخ فشار بیشتری روی دروازه حریف وارد کند.

صیادمنش در این مسابقه ۶۴ دقیقه برای لخ پوزنان بازی کرد و سپس جای خود را به بازیکن دیگری داد. او اگرچه نتوانست در این دیدار گل یا پاس گل ثبت کند، اما حضورش در ترکیب اصلی نشان‌دهنده اعتماد کادر فنی لخ پوزنان به مهاجم ایرانی است.

لخ پوزنان در نهایت با گل دیرهنگام روبرت گومنی به پیروزی ۲ بر یک رسید و با ۱۳ امتیاز و یک بازی کمتر نسبت به لژیا ورشو، به صدر جدول لیگ برتر لهستان صعود کرد.