آمایش سرزمینی حوزه فرهنگ در سطح کشور ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی احمدی بعدازظهر چهارشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی میامی به میزبانی دفتر امام جمعه این شهر ضمن تاکید بر ضرورت ارتقای فرهنگ جامعه به خصوص در مناطق محروم، بیان کرد: ابتدا باید نیازها را از طریق آمایش سرزمینی در حوزه فرهنگ احصاء کرد و سپس با همراهی شورای فرهنگ عمومی به رفع کمبودها پرداخت.

وی افزود: همراهی دو عامل آمایش سرزمینی و تصمیمات فرهنگ عمومی می تواند توسعه معنوی استان های سی و یک گانه کشور را به همراه داشته باشد.

مدیرکل امور استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن بیان اینکه ویژگی آمایش سرزمینی نشان دادن نقشه راه در زمینه رفع کمبودها است، بیان کرد: شورای فرهنگ عمومی شهرستان ها می توانند ظرفیت های فرهنگی و معنوی هر بخش و منطقه را شناسایی کنند تا بتوانیم در راستای رفع مشکلات بکوشیم.

احمدی گفت: دومین ویژگی آمایش سرزمینی این است که می تواند برای ما گفتمان اجتماعی را در حوزه فرهنگ تبیین کند که این ابزار باعث می شود تا بتوانیم بر روی روش ها اجماع کنیم تا در نهایت به رفع مشکلات و آسیب های اجتماعی از مسیری کوتاه تر برسیم.

وی در ادامه به کارکردهای شورای فرهنگ عمومی اشاره کرد و بیان داشت: شورای فرهنگ عمومی باید الگوهای مناسب به جوانان معرفی کند و به این دلیل است که برگزاری مداوم آن مورد تاکید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد.

مدیرکل اموراستان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن بیان اینکه گفتمان رهبر معظم انقلاب اسلامی مبتنی بر شعار سال و رفع آسیب های اجتماعی است که ایشان تاکید فراوانی بر روی آن دارند و می تواند بهترین مبنای عمل شورای فرهنگ عمومی هر استان باشد، ابراز داشت: آزاداندیشی درحوزه فرهنگ، دوری از تحجر و ولنگاری یه عنصر تحقق این مهم هستند.

احمدی درباره میامی نیز، توضیح داد: این شهرستان دارای ظرفیت های بسیار خوبی است که از جمله آنها می توان به علما و فقهای این خطه اشاره کرد.

وی افزود: اگر ما امروز می خواهیم به دنبال الگو سازی برای نسل جوان بگردیم می بایست از همین کوی و برزن و شهر خودمان آغاز کنیم چرا که در هر شهر ایران اسلامی به برکت انقلاب اسلامی و خون شهدا، الگوهای فراوانی وجود دارد.