جی‌.کی‌. رولینگ پردرآمدترین نویسنده سال شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، بازگشت رولینگ به جهان داستانی جادوگری روی صحنه و پرده نقره‌ای موجب شد تا ۹۵ میلیون دلار درآمد کسب کند و جیمز پترسون نویسنده پولساز آمریکایی را با درآمد ۸۷ میلیون دلاری به مکان دوم براند.

برمبنای فهرستی که فوربس درباره پولسازترین نویسندگان ۲۰۱۷ منتشر کرده، رولینگ تقریبا یک دهه پس از این که از رتبه نخست فاصله گرفت، دوباره این جایگاه را کسب کرد.

در فهرستی که از درآمد نویسندگان تهیه شده همه انواع فروش کتاب از چاپی، ای بوک و کتاب‌های شنیداری مورد توجه قرار گرفته و حتی درآمدهای تلویزیونی، فیلم و نمایش تئاتری نیزمحاسبه شده‌است.

رولینگ برمبنای این فهرست در سالی که به ۳۱ ماه مه ختم شد، ۹۵ میلیون دلار کسب کرد. این به معنی کسب پولی به میزان۱۸۰ دلار در دقیقه است. انتشار «هری پاتر و بچه نفرین شده» این موفقیت را برای رولینگ به همراه آورد. این کتاب که تابستان گذشته منتشر شد در سه روز نخست فروشش تنها در بریتانیا ۶۸۰ هزار نسخه فروش کرد و پس از انتشار کتاب نهایی مجموعه «هری پاتر» به پرسرعت‌ترین کتاب فروخته شده بدل شد.

درآمد رولینگ با نمایش «هیولاهای فانتزی و زیستگاه آنها» در قالب فیلم که در جهان داستانی «هری پاتر» می‌گذرد افزایش یافت. رولینگ فیلمنامه این فیلم را نوشت که در ماه نوامبر منتشر شد.

بلومزبری ناشر وی همچنین نسخه‌های تصویری «هری ‌پاتر» را یک بار دیگر منتشر کرد که به مناسبت بیستمین سال انتشار نخستین جلد از این کتاب به بازار آمد.

رولینگ سال ۲۰۰۸ نیز در راس فهرست پردرآمدترین نویسندگان جهان که توسط فوربس تهیه می‌شود جای گرفته بود.

جیمز پترسون که سه سال متوالی در راس فهرست پردرآمدترین نویسندگان جای داشت امسال با فاصله ۸ میلیون دلار، در مکان دوم جای گرفت.

در مکان سوم جف کینی نویسنده آمریکایی خالق مجموعه «بچه چلمن» جای دارد. به گزارش فوربس او ۲۱میلیون دلار درآمد داشته است.

دن براون در مکان چهارم جای دارد. او با کسب ۲۰ میلیون دلار این جایگاه را کسب کرده است. این در حالی است که او موفق شد تا در آمدش را دو برابر سال پیش کند. این در حالی است که کتاب بعدی وی درباره شخصیت رابرت لنگدان نیز به زودی منتشر می‌شود.

استیون کینگ خالق آثار ترسناک و تعلیق‌آمیز با درآمد ۱۵ میلیون دلار در مکان پنجم و جان گریشام نویسنده آمریکایی آثار جنایی و حقوقی با کسب ۱۴ میلیون دلار در مکان ششم این فهرست جای دارند. نورا رابرتس دیگر نویسنده آمریکایی با کسب ۱۴ میلیون دلار مکان ششم را با جان گریشام به صورت مشترک تصاحب کرده است.

نویسنده بعدی این فهرست پائولا هاوکینز است که با کسب ۱۳ میلیون دلار دومین نویسنده بریتانیایی این فهرست است. او خالق «دختر در قطار» است و سال پیش با این رمان برای نخستین بار به فهرست فوربس راه یافت.

سومین بریتانیایی این فهرست ای‌ال جیمز خالق مجموعه «پنجاه طیف گری» است که امسال ۱۱.۵میلیون دلار کسب کرده است و در مکان نهم جای دارد.

مکان دهم را نیز دو نویسنده با هم تصاحب کرده‌اند که شامل دانیل استیل با ۱۱ میلیون دلار درآمد و ریک ریوردان با همین مبلغ است.