به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حبیب پهلوزاده در خطبه‌های نماز جمعه اهرم با تسلیت ایام پایانی ماه صفر و سالروز رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع)، اظهار داشت: سیره پیامبر اکرم(ص) و حدیث ثقلین، مبنای هدایت امت اسلامی پس از رحلت پیامبر(ص) است و جامعه اسلامی باید با بصیرت نسبت به این حقیقت تاریخی، از تکرار انحرافات جلوگیری کند.

امام جمعه اهرم با اشاره به ماجرای درخواست پیامبر اکرم(ص) برای آوردن قلم و کاغذ در واپسین روزهای حیات ایشان افزود: پیامبر(ص) بارها بر تمسک امت به قرآن و اهل‌بیت(ع) تأکید کرده بودند و حدیث ثقلین یکی از مهم‌ترین اسناد این مسئله است.

وی ادامه داد: امروز نیز ممکن است همان جریان تاریخی در قالب‌های جدید تکرار شود و به همین دلیل جامعه نیازمند تبیین و بصیرت است. انقلاب اسلامی توانست خط بطلانی بر غربت تاریخی حدیث ثقلین بکشد و نباید اجازه داد با سست کردن پایه‌های انقلاب و کوتاه آمدن در برابر مستکبران، این مسیر تضعیف شود.

پهلوزاده با اشاره به برخی مخالفت‌ها با راهبردهای امام خمینی(ره) در دوران انقلاب و دفاع مقدس گفت: حتی درباره راهبردهایی مانند «راه قدس از کربلا می‌گذرد» نیز عده‌ای تردید ایجاد کردند، در حالی که امام خمینی(ره) مقابله با رژیم صهیونیستی را بخشی از مسیر مبارزه با استکبار می‌دانست.

تسلیم‌طلبی با عنوان صلح خیانت به آرمان‌های انقلاب است

امام جمعه اهرم با اشاره به تجربه‌های گذشته درباره ضرورت برخورداری کشور از توان دفاعی گفت: پس از انقلاب نیز عده‌ای می‌گفتند موشک ضرورتی ندارد و موجب فتنه می‌شود، اما گذشت زمان نادرستی این تفکر را آشکار کرد.

وی با اشاره به مواضع اخیر هیئت‌رئیسه مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: در شرایط حساس تاریخی، زمزمه‌های تسلیم‌طلبی از سوی مرجفون و توطئه‌گران با عنوان دفاع از صلح، خیانتی نابخشودنی است و باید در برابر آن هوشیار بود.

پهلوزاده افزود: تقابل انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت با مستکبران تا زمانی ادامه دارد که دست مستکبران از ملت‌های منطقه کوتاه شود و نباید اجازه داد جریان‌های تفرقه‌افکن، جبهه داخلی را دچار آسیب کنند.

وی تصریح کرد: امروز نیز برخی صداها مطرح می‌شود که نظرات ولی‌فقیه باید در شوراهای مختلف کارشناسی شود یا اختیارات جنگ به نهاد دیگری واگذار شود؛ این سخنان در صورت تبدیل شدن به جریان تضعیف‌کننده جایگاه ولایت، باید مورد توجه و مراقبت قرار گیرد.

امام جمعه اهرم با هشدار نسبت به نفوذ فکری دشمن در میان مسئولان گفت: باید مراقب جریان‌های منحرف و نفوذ فکری بود و اجازه نداد اختلافات داخلی، زمینه سوءاستفاده دشمن را فراهم کند.

وی با اشاره به بیانات امام خمینی(ره) درباره جهانی بودن انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: انقلاب مردم ایران محدود به مرزهای کشور نیست و مسئولان نباید مسائل اقتصادی و مادی، آنان را از اهداف و آرمان‌های اساسی انقلاب غافل کند.

پهلوزاده گفت: دولت باید تمام توان خود را برای اداره مطلوب جامعه و حل مشکلات مردم به کار گیرد، اما توجه به مسائل اقتصادی نباید موجب فاصله گرفتن از اهداف کلان انقلاب اسلامی شود.

اعتماد به آمریکا با تجربه تاریخی سازگار نیست

امام جمعه اهرم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رویکرد آمریکا در مناسبات بین‌المللی اظهار داشت: برخی تصور می‌کنند اگر ایران در برابر آمریکا کوتاه بیاید و خطوط قرمز مورد نظر این کشور را بپذیرد، آمریکا نیز متقابلاً امتیاز خواهد داد و زمینه ورود سرمایه و توسعه تجارت بین‌المللی را فراهم خواهد کرد؛ در حالی که تجربه نشان داده است چنین اعتمادی قابل اتکا نیست.

وی با اشاره به رفتار دولت آمریکا در قبال برخی مخالفان سیاسی در کشورهای دیگر افزود: رفتارهای آمریکا در عرصه بین‌المللی نشان می‌دهد که حتی وعده‌های این کشور به افراد و متحدان خود نیز قابل اعتماد نیست و نمی‌توان بر اساس وعده‌های واشنگتن برای آینده کشور تصمیم‌گیری کرد.

امام جمعه اهرم تأکید کرد: جمهوری اسلامی باید با تکیه بر توان داخلی، حفظ اقتدار و شناخت دقیق دشمن حرکت کند و اجازه ندهد فشارهای اقتصادی موجب تغییر محاسبات راهبردی کشور شود.

وی همچنین با گرامیداشت ۱۷ مرداد، سالروز شهادت شهید محمود صارمی و روز خبرنگار، از تلاش خبرنگاران و اصحاب رسانه قدردانی کرد و گفت: در فتنه‌ها و شرایطی که جامعه نیازمند اخبار به‌روز، صحیح و دقیق است، خبرنگاران مسئولیتی سنگین بر عهده دارند.

پهلوزاده، «روایت اول» را یکی از مهم‌ترین وظایف خبرنگاران در شرایط بحران دانست و افزود: خبرنگار باید در صحنه حاضر باشد و واقعیت‌ها را دقیق و صادقانه روایت کند؛ این مسئولیت گاهی با هزینه و سختی همراه است و خبرنگاران برای انجام آن از جان و آبروی خود هزینه می‌کنند.

وی در پایان با تجلیل از خبرنگاران متعهد اظهار داشت: خبرنگاری در شرایط حساس، نوعی جهاد است و امیدواریم خداوند این عزیزان را با مجاهدان و شهدای بدر و احد محشور کند.