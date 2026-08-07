به گزارش خبرگزاری مهر، در پی دستور رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان و با پیگیری‌های مستمر معاون توسعه مدیریت و منابع، عملیات پاکسازی و آماده‌سازی محوطه ساختمان ستاد این سازمان با هدف فراهم کردن مقدمات ورود پروژه به مرحله اجرایی انجام شد.

این اقدام در راستای برنامه‌ریزی برای بازسازی، ترمیم، مرمت و احداث بخش‌های آسیب‌دیده ساختمان ستاد سازمان جهاد کشاورزی استان صورت گرفته و با پایان عملیات پاکسازی، بستر لازم برای انجام مطالعات فنی و آغاز مراحل اجرایی پروژه فراهم شده است.

پاکسازی محوطه؛ نخستین گام برای آغاز بازسازی

بر اساس اعلام روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان، در این مرحله نخاله‌ها و بقایای ناشی از تخریب و آسیب‌دیدگی ساختمان ستاد از محوطه مجموعه جمع‌آوری و شرایط برای استقرار عوامل اجرایی و کارگاه پروژه آماده شد.

این عملیات با همت و مشارکت عوامل اجرایی و با مساعدت شهرداری و همراهی دستگاه‌ها و افرادی که در اجرای این طرح همکاری داشتند، انجام گرفت.

هدف از اجرای این مرحله، فراهم کردن شرایط مناسب برای ورود پروژه به فاز مطالعاتی و اجرایی و تسهیل روند بازسازی ساختمان ستاد سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان عنوان شده است.

ساختمان ستاد جهاد کشاورزی در جریان حملات آسیب دید

ساختمان ستاد سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۴۰۴ بر اثر اصابت چندین بمب سنگرشکن دشمن صهیونی آمریکایی به‌شدت آسیب دید و بخش‌های مختلف آن تخریب شد.

پس از این حادثه، روند برنامه‌ریزی برای بازسازی و ترمیم این مجموعه در دستور کار قرار گرفت و با پیگیری مدیریت سازمان و معاونت توسعه مدیریت و منابع، اقدامات مقدماتی برای فراهم کردن زمینه اجرای پروژه دنبال شد.

اکنون با پایان عملیات پاکسازی محوطه، یکی از مراحل اولیه آماده‌سازی پروژه به انجام رسیده و زمینه برای انجام مطالعات فنی، استقرار کارگاه و آغاز عملیات بازسازی فراهم شده است.

تسریع در بازسازی برای ازسرگیری فعالیت‌های اداری

با ورود پروژه به مرحله جدید، ادامه روند مطالعات و اجرای عملیات بازسازی و مرمت ساختمان ستاد سازمان جهاد کشاورزی لرستان در دستور کار قرار دارد.

انتظار می‌رود با استمرار پیگیری‌ها و تسریع در مراحل اجرایی، روند بازسازی این مجموعه با سرعت بیشتری دنبال شود تا زیرساخت‌های لازم برای ازسرگیری کامل فعالیت‌های اداری و خدماتی سازمان در محل ستاد فراهم شود.

این پروژه از نظر بازگرداندن ظرفیت‌های اداری و خدماتی سازمان جهاد کشاورزی لرستان اهمیت ویژه‌ای دارد و آماده‌سازی محوطه و جمع‌آوری آثار تخریب، نخستین گام عملی برای ورود این مجموعه به فرآیند بازسازی و بازگرداندن آن به چرخه فعالیت محسوب می‌شود.