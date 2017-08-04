ناصر فرهودی صدابردار پیشکسوت موسیقی ایران درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر فرهودی از صدابرداران و صداگذاران پیشکسوت موسیقی کشورمان که طی چندین سال با هنرمندان و گروه های سرشناس موسیقی فعالیت می کرد جمعه ۱۳ مرداد درگذشت.

زنده یاد فرهودی از جمله صدابرداران شناخته شده موسیقی کشورمان بود که تحصیلات خود را در رشته الکترونیک گرایش صدا از دانشکده صدا و سیما به اتمام رساند. او در سال ۵۱ همزمان با تحصیل در سازمان صدا و سیما به عنوان کارآموز فعالیت عملی خود را آغاز و پس از پایان تحصیل همکاری خود را با رسانه ملی آغاز کرد.

این صدابردار در سال ۱۳۵۵ به دعوت محسن کلهر به استودیو پاپ دعوت شده و تا زمان حیات در این استودیو به فعالیت خود ادامه داد. او در سال ۱۳۷۵ از سازمان صدا و سیما بازنشسته شد و پس از چندی مدیریت استودیو پاپ را بر عهده گرفت.

ضبط و تولید آثار بسیاری از گروه ها و هنرمندان شناخته موسیقی ایران از جمله فعالیت های مرحوم فرهودی است. وی طی سال های اخیر در جشن ها و برنامه های مختلفی به عنوان هنرمند برگزیده معرفی شده است.

خبرگزاری مهر درگذشت این هنرمند را به خانواده ایشان و جامعه هنری تسلیت می گوید.