نقش پروتئین های رسوب یافته در دیابت

به گزارش خبرنگار مهر، پروتئین موسوم به آمیلوئید پلی پپتید (IAPP) در لوزالمعده افراد مبتلا به دیابت نوع۲ جمع می شوند. اما هنوز مشخص نیست که آیا این رسوبات منجر به بیماری می شود یا بعد از آغاز بیماری این اتفاق می افتد.

محققان دانشگاه تکزاس به موش ها این پروتئین را تزریق کردند تا بهتر به نقش آنها در دیابت نوع۲ پی ببرند. آنها دریافتند زمانیکه موش ها این پروتئین را دریافت کردند، حیوانات مبتلا به علائم دیابت نوع۲ نظیر مرگ سلول های تولیدکننده انسولین در لوزالمعده و میزان قندخون بالا شدند.

تیم تحقیق همچنین پروتئین را به بافت لوزالمعده دریافت شده از گیرنده های سالم انسانی تزریق کردند. محققان دریافتند IAPP در بافت لوزالمعده تجمع یافت.

کلودیو سوتو، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: « IAPPبرای ابتلا به دیابت نقش اصلی دارد و تقریبا تمامی بیماران مبتلا به دیابت نوع۲ دارای رسوبات این پروتئین هستند.»

طبق نظریه سوتو، زمانیکه تولید انسولین افزایش می یابد، تولید IAPP هم افزایش یافته و میزان اضافی IAPP در لوزالمعده جمع می شوند.

محققان تاکید می کنند تحقیقات بیشتری برای بررسی این رسوبات نیاز است.