۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار به دانشگاهها تخصیص داده می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، حسین عسکریان ابیانه در بیست و سومین نشست شورای مدیران این وزارت اظهار داشت: بخش های مختلف معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع در حال تلاش هستند تا بتوانیم در بودجه آموزش عالی کشور تحولی ایجاد کنیم به طوری که میزان بودجه سالانه را از ۸ هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان به حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان افزایش دهیم.

وی با تاکید بر ضرورت خلق منابع درآمدی جدید در بودجه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی گفت: باید از بودجه اموری مانند ورزش و اوقات فراغت که بین چند دستگاه اجرایی مشترک است سهمی به وزارت علوم اختصاص یابد تا در همان موضوع مصرف شود.

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم به ذکر نمونه هایی اشاره کرد و گفت: برای نمونه اگر بخشی از بودجه احداث سالن های ورزشی وزارت ورزش و جوانان به وزارت علوم اختصاص یابد می توانیم برای قشر عظیمی از دانشجویان امکانات ورزشی فراهم کنیم.

وی ضمن اشاره به برنامه این معاونت برای افزایش بهره وری در ستاد این وزارت، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی گفت: این کار نیازمند کار پژوهشی و مطالعاتی است و به زودی این مطالعات آغاز می شود.

عسکریان افزود: در لایحه اصلاح ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم که درخصوص مالیات حق التدریس و پژوهش بود و اخیراً به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید در زمان طرح در کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی بحث حق التدریس حذف شده بود که با توجه به اهمیت این موضوع برای اعضای هیات علمی، با پیگیری معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع این موضوع در لایحه لحاظ شد و در زمان رای گیری مطرح و به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز رسید.

وی موضوع ضوابط تغییر صندوق های بازنشستگی توسط اعضای هیات علمی را بحث مهم دیگری دانست و گفت: ضرورت دارد با هماهنگی و همکاری معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع و همچنین معاونت حقوقی و امور مجلس در خصوص آن قوانینی تدوین و به دولت و مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم گفت: بر اساس توافقات انجام شده با سازمان برنامه و بودجه ۹۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات مصوب به دانشگاهها تخصیص می یابد که در صورت تحقق، این میزان یک و نیم برابر مدت مشابه در سال‌های گذشته خواهد بود.