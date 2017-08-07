۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۰۸

«دیپلماسی شکست‌ناپذیر آقای نادری» در سینماتک موزه هنرهای معاصر

فیلم های مستند «اعتراض وارد نیست» و «دیپلماسی شکست‌ناپذیر آقای نادری» محصول ۲۰۱۶، روزچهارشنبه ۱۸ مردادماه از ساعت ۱۶ در سالن سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران به نمایش در می آید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موزه هنرهای معاصر تهران، فیلم های مستند «اعتراض وارد نیست» به کارگردانی فرناز و محمدرضا جورابچیان به مدت ۵۸ دقیقه و «دیپلماسی شکست‌ناپذیر آقای نادری» به کارگردانی بهتاش صناعی ها و مریم مقدم به مدت ۸۹ دقیقه به عنوان دهمین و یازدهمین فیلم از بخش «منتخبی از سینمای مستند ایران در سال ۱۳۹۵» روز چهارشنبه ۱۸ مردادماه ازساعت ۱۶ در سالن سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران به نمایش در می آید.

علاقه مندان می توانند برای استفاده از برنامه های نمایش فیلم در بخش «منتخبی از سینمای مستند ایران در سال ۱۳۹۵» به صورت رایگان و آزاد در روزهای چهارشنبه  ۱۸ و یکشنبه ۲۲ مردادماه به موزه هنرهای معاصر تهران مراجعه کنند.

فریبرز دارایی

