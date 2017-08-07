اسکله پشتیبان نیاز اساسی خارگ است/ اجرای ۱۰ پروژه عمرانی در جزیره

به گزارش خبرنگار مهر، محمود رضایی ظهر دوشنبه در نشست شورای اداری بخش ویژه خارگ اظهار داشت: جزیره خارگ یکی از مهمترین نقاط در دنیا است که باید نگاهی به این نقطه مهم و حیاتی داشت و دولت یازدهم اقدامات خوبی در حوزه جذب اعتبارات و پروژه های عمرانی داشته است.

وی افزود: مردم جزیره خارگ چوب سهم‌خواهی یک عده با اهداف خاص و مشخص را می‌خورند؛ بعضی‌ها در فضای مجازی در حال ایجاد اختلاف در جزیره هستند و کلیپ بر علیه برخی از مسئولان جزیره می‌سازند.

بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: متاسفانه برخی‌ها با سیاه نمایی در حال ایجاد اختلاف هستند و مطمئنا با اینگونه افراد با جدیت برخورد خواهد شد، نتیجه سهم خواهی عده‌ای با اهداف مشخص، ایجاد مشکل برای اهالی شریف خارگ است.

جزیره خارگ در مسیر توسعه

نماینده عالی دولت در بخش خارگ تصریح کرد: برای اولین بار در طول عمر دولت‌ها، در دولت یازدهم در سال ٩٦ بیش از ١٠ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته است.

رضایی با اشاره به حمایت‌های شورای تامین جزیره خارگ گفت: همفکری و همدلی و همزبانی اعضا باعث رشد و شکوفایی بخش ویژه خارگ در حوزه عمرانی، فرهنگی، ورزشی و ... شده است.

وی افزود: در حوزه تردد اهالی برای اولین در طول دولت ها شش فرورند کشتی در مسیرهای بوشهر و گناوه در تردد هستند. واقف هستیم که برخی مشکلات وجود دارد ولی باید از سیاه‌نمایی دوری کنیم و با همفکری باید در این زمینه تسریع شود.

اجرای ۱۰ پروژه عمرانی در جزیره

رضایی ادامه داد: اسکله پشتیبان یکی از نیازهای اساسی اهالی شریف خارگ است که با همکاری بسیار خوبی که بین بخشدار و اداره بندر خارگ و اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر وجود دارد، این موضوع قابل حل است.

بخشدار ویژه خارگ گفت: ١٠ پروژه عمرانی در حوزه آموزش و پرورش در جزیره خارگ در حال اجرا است که در طول تاریخ خارگ بی سابقه است و جا دارد تشکر ویژه ای از شرکت های نفتی مستقر در جزیره خارگ و الخصوص پتروشیمی خارگ داشته باشم.

وی گفت: انبار آذوقه و سردخانه به‌زودی با حمایت شرکت پایانه‌های نفتی ایران در منطقه ایجاد خواهد شد که جا دارد از مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران تشکر کنیم. با راه‌اندازی این دو پروژه تا حدود زیادی مشکلات ارزاق مردم حل خواهد شد.

حل مشکلات خارگ با پیگیری خبرگزاری مهر

رضایی با اشاره به روز خبرنگار گفت: خبرنگاران یکی از ارکان اصلی ارتباطات بین مردم و دولت هستند که اگر وظایف محوله خود را به خوبی انجام دهند، پژواک خوبی در جامعه خواهند بود.

وی تصریح کرد: خبرنگار خبرگزاری مهر در تولید خبر در جزیره خارگ بسیار کوشا، صادق و امانت‌دار بوده و با توجه به همراهی ایشان خوشبختانه بسیاری از مشکلات بخش مرتفع شده و انعکاس خوبی از اقدامات در این بخش در استان و کشور داشته است.

در پایان جلسه شورای اداری، از سوی بخشدار ویژه خارگ از زحمات حامد عرب‌زاده خبرنگار مهر در جزیره خارگ تقدیر شد.