زمان برپایی جشن منتقدان و نویسندگان سینما اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر اعلام جعفر گودرزی دبیر یازدهمین جشن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران، این جشن عصر روز پنجشنبه ۲۶ مرداد ماه در سالن شهید بهنام محمدی مرکز آفرینش های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می شود.

نشست خبری این رویداد نیز در فاصله ۵ روز تا مراسم اهدای جوایز، صبح شنبه ۲۱ مرداد ماه در سالن کنفرانس مرکز آفرینش های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار و طی آن، ضمن رونمایی از پوستر این دوره، سیاست‌ها و جزییات برنامه‌های جشن برای اهالی رسانه تشریح می شود.

