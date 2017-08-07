۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۳۶

زمان برپایی جشن منتقدان و نویسندگان سینما اعلام شد

یازدهمین جشن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران ۲۶ مرداد ماه برگزار می شود و ۲۱ مرداد، دبیر این رویداد طی یک نشست خبری برنامه‌ها و سیاست‌های این دوره از جشن را تشریح می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر اعلام جعفر گودرزی دبیر یازدهمین جشن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران، این جشن عصر روز پنجشنبه ۲۶ مرداد ماه در سالن شهید بهنام محمدی مرکز آفرینش های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می شود.

نشست خبری این رویداد نیز در فاصله ۵ روز تا مراسم اهدای جوایز، صبح شنبه ۲۱ مرداد ماه در سالن کنفرانس مرکز آفرینش های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار و طی آن، ضمن رونمایی از پوستر این دوره، سیاست‌ها و جزییات برنامه‌های جشن برای اهالی رسانه تشریح می شود.

یازدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران ۲۶ مرداد ماه به دبیری جعفر گودرزی برگزار می شود.

زهرا منصوری

