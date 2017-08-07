سلطانی فر خطاب به هیات مدیره پرسپولیس: لیگ قهرمانان را جدی بگیرید

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود سلطانی فر در دیدار با هیات مدیره جدید باشگاه پرسپولیس گفت: ‏حاکمیت اخلاق و اصول فرهنگ اسلامی، رفتن به سمت و سوی باشگاه شدن همراه با حفط حرمت هواداران و پیشکسوتان به ‏همراه درآمدزایی باید در صدر برنامه های شما باشد‎ .

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به موقعیت خوب پرسپولیس در بین تیم های آسیایی ، تاکید کرد : استمرار روند موجود موفقیت ‏ها و اهتمام همه برای موفقیت و قهرمانی پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا باید به عنوان یک هدف مهم مد نظرتان باشد و همه ‏گونه حمایتی برای نتیجه گرفتن یک تیم باشگاهی از ایران بعد از سالها در این جام ، از سوی وزارت خانه خواهیم داشت و اعتبار ‏فوتبال ایران باید حفظ شود‎ .

وزیر ورزش در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت مباحث اخلاقی و حفظ شان و منزلت فوتبال در ورزش در این باشگاه ‏مردمی پرداخت و گفت: از اعضای هیات مدیره می خواهم که موضوع حرمت بزرگترها و پیشکسوتان و توجه لازم و کافی به ‏خواست های هواداران را کاملا مد نظر داشته باشند‎.

سلطانی فر اضافه کرد : بازیکنان و ستاره های ورزشی الگوی جوانان هستند و رفتار و منش انها چه در زمین بازی و چه ‏در خارج از میدان فوتبال بر روی انها تاثیر دارد محیط باشگاه و ترویج مباحث فرهنگی و اخلاقی در ان باید به گونه ای باشد که ‏روز به روز این مفاهیم ارزشی تقویت شود‎ .

وزیر ورزش و جوانان در قسمت دیگری از سخنان خود با هیات مدیره جدید باشگاه پرسپولیس به ثبت درآمدزایی باشگاه پرداخت ‏و گفت : حل شدن مشکل بدهی مالیاتی و بدهی به اشخاص و توجه به ظرفیت های درآمدزایی پرسپولیس برنامه های مبسوط و ‏عملی نیاز دارد و معتقدم با حضور هیات مدیره جدید این امکان بیشترو بهتر بوجود آمده است ‎‏.‏

همچنین برنامه ریزی برای گسترش فعالیت های باشگاه ها در فوتبال پایه و رده های سنی نوجوانان،جوانان و امید به نحوی که ‏نیاز تیم بزرگسالان در رده های جوانان تامین شود مورد تاکید وزیر ورزش و جوانان قرار گرفت.

در این نشست، طاهری مدیر عامل پرسپولیس گزارشی از برنامه ها و مشکلات پیش روی آن ارائه کرد و حاجی بیگی و روغنی ‏دو عضو جدید هیات مدیره هم با ابراز خوشحالی از حضورشان در هیات مدیره پرسپولیس ، آمادگی خود را برای حل مشکلات ‏اقتصادی این تیم در کنار سایر اعضای هیات مدیره و مدیر عامل اعلا م کردند.

همچنین آقایان کاشانی و گرشاسبی نیز در خصوص مشکلات و نیازها و موفقیت های تیم فوتبال پرسپولیس گزارشاتی را به وزیر ‏و هیات مدیره ارائه کردند