دستیابی به راهکار و ایده های نو هدف ما است

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هم اندیشی ستاد برگزاری دهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر با حضور مجتبی آقایی دبیرکل، جمشید حقیقت شناس دبیر هنری، عبدالرحیم سیاهکارزاده دبیر اجرایی، علی محمد زارع سرپرست موزه هنرهای معاصر تهران و اعضای هیات مدیره انجمن های تجسمی از جمله معصومه مظفری، نگار نادری پور، منیژه صحی، عارف براتی، امیر سقراطی، روح الله شمسی زاده، علی هاشمی شهرکی، فرزاد هاشمی عصر روز یکشنبه ۱۵ مرداد در محل موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شد.

در این نشست مجتبی آقایی دبیرکل دهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر با تاکید بر اهمیت دهمین دوره از جشنواره تجسمی فجر گفت: مقاطع ۱۰ ساله هر رویدادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از تشکیل این نشست مشورتی بررسی تجربیات و آسیب شناسی مقاطع گذشته و دستیابی به راهکار و ایده های نو برای نیل به اهداف بالاتر در دوره های پیش رو است.

همچنین در ادامه نمایندگان هیات مدیره انجمن ها ضمن بیان دیدگاه های خود درباره برگزاری جشنواره تجسمی فجر خواستار تداوم منظم دوسالانه ها و چاره اندیشی و ارتباط معنادار دوسالانه ها، جشنواره جوانان و جشنواره هنرهای تجسمی فجر شدند.

در خاتمه ضمن تاکید بر ضرورت تقویت همکاری ها مقرر شد این جلسات ادامه پیدا کند و برنامه های مشخصی تدوین شود و به اجرا در آید.