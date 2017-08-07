به گزارش خبرگزاری مهر ، حسین گلبخش با اشاره به تولید روزانه ۵۰ هزار تن خاک و نخاله در شهر تهران، تصریح کرد: بخش غالب آن‌ها به پروژه‌های مدیریت شهری نظیر ساخت‌ وساز پل‌ها، رمپ‌ها، پارک‌ها و بوستان‌ها و یا امور لوله‌گذاری سازمان آب و فاضلاب مرتبط است.

وی در همین خصوص افزود: بخش اعظم پسماندهای عمرانی و ساختمانی شهر پس از جمع‌آوری به مجتمع پردازش خاک و نخاله آبعلی منتقل و مابقی آن به مجتمع پردازش و دفع آرادکوه سپرده می‌شود.

گلبخش، دفن، بازیافت و تولید مصالح ساختمانی را اصلی‌ترین شیوه مدیریت این پسماندها در پایتخت دانست و اظهار داشت: در حال حاضر بازیافت پسماندهای ساختمانی و عمرانی توسط یک کارخانه که در مجتمع آبعلی واقع شده صورت می‌گیرد. این کارخانه با ظرفیت ورودی روزانه ۳۳۰۰ تن از سال ۱۳۹۲ فعالیت خود را شروع کرده و سهم عمده‌ای در دفع خاک و نخاله جمع‌آوری شده از سطح تهران برعهده دارد.

وی ادامه داد: چیزی در حدود ۶۰ درصد خاک و نخاله تحویل داده شده به این واحد، پردازش شده و برای استحصال شن و ماسه مورد استفاده قرار می‌گیرد. ۴۰ درصد دیگر نیز به صورت ریجکت به مراکز مخصوص دفن ارسال می‌شود.

معاون پسماندهای ساختمانی و عمرانی سازمان مدیریت پسماند با ابراز خرسندی نسبت به عملکرد این واحد از بهینه‌سازی سیستم پردازش و دفع خاک و نخاله در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: هماهنگی‌های لازم برای افزایش تعداد محصولات بازیافتی تولید شده از پسماندهای ساختمانی و عمرانی هم‌چون آسفالت و فرآورده‌های بتنی صورت پذیرفته و امیدواریم این پروژه به زودی عملیاتی شود.

وی به احداث دو کارخانه دیگر با ظرفیت پردازش سالیانه یک میلیون تن خاک و نخاله اشاره کرد و افزود: به دنبال اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت بازیافت فرآورده‌های بتنی هستیم و پیش‌بینی می‌کنیم که دست کم یکی از آن‌ها تا سال ۱۳۹۷ به بهره‌برداری برسد.

گلبخش از مراحل ساخت کارخانه‌ای دیگر با توان تولید روزانه ۱۶ هزار تن شن و ماسه، آسفالت و فرآورده‌های بتنی در مجموعه آبعلی خبر داد و یادآور شد: سازمان مدیریت پسماند و به ویژه معاونت پسماندهای ساختمانی و عمرانی متبوعه در راستای اهداف زیست محیطی شهرداری تهران و به منظور ارتقای سطح سلامت جامعه، عزم خود برای ارتقا و گسترش تجهیزات و فناوری‌های به کار گرفته را جزم کرده و تاکنون نیز گام‌های بلندی در این زمینه برداشته است.