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۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۷:۴۶

خبر خوش برای رئالی‌ها؛

رونالدو به بازی با منچستریونایتد می‏‌رسد

رونالدو به بازی با منچستریونایتد می‏‌رسد

کریس رونالدو که احتمال می‎رفت غایب بزرگ دیدار رئال مقابل یونایتد باشد به تمرینات بازگشته و با آمادگی‎ای که دارد احتمال بازی کردنش زیاد است.

به گزارش خبرگزاری مهر‏‌، احتمال رسیدن رونالدو به دیدار سوپرکاپ اروپا مقابل تیم فوتبال منچستریونایتد زیاد است. به غیر از او گرت بیل هم شرایط حضور در این بازی را پیدا کرده است.

این در حالی است که رونالدو، ستاره پرتغالی تیم فوتبال رئال مادرید در تور پیش‌فصل آمریکا و تمرینات تیمش حاضر نبود و گفته می‌‏شد به احتمال زیاد با توجه به زمان کمی که تا بازی مقابل یونایتد مانده، نمی‌‏تواند در این دیدار حضور داشته باشد.

همچنین رونالدو از مدتی قبل درگیر اتهام مالیاتی‎اش است و به تازگی اولین جلسه دادگاه برای رسیدگی به پرونده‎اش هم برگزار شده است. اما مطبوعات اسپانیایی مدعی شدند او که به تمرینات رئال بازگشته شرایط آمادگی خوبی دارد و می‎تواند در دیدار مقابل یونایتد یکی از بازیکنان داخل زمین باشد.

از طرفی گرت بیل یکی از بازیکنانی بود که مخصوصا بعد از پررنگ شدن شایعه ورود احتمالی امباپه به مادرید صحبت از جدایی‎اش از این تیم و بازگشتش به لیگ برتر انگلیس زیاد بود. او همچنین در تور پیش‌فصل دچار مصدومیت شده بود و از آنجایی که سابقه مصدومیت طولانی دارد احتمال نرسیدنش به بازی را زیاد می‎دانستند. اما او هم در تمرینات تیم حاضر شده و شرایط مناسبی هم برای بازی کردن دارد. یعنی زیدان می‎تواند روی حضور او هم حساب کند.

کد مطلب 4052686

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