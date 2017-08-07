۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۷:۳۹

از سوی جلالی صورت گرفت؛

تکذیب حضور آذری جهرمی در سازمان پدافند غیر عامل

رئیس سازمان پدافند غیر عامل گفت: جهرمی هیچ سابقه خدمتی در سازمان پدافند غیر عامل نداشته و مطالب مطرح شده در ارتباط با حضور وی در سازمان پدافند غیر عامل اصلا صحت ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی درج خبری در بعضی سایت ها مبنی برحضور و ارتباط جهرمی، معاون وزیر ارتباطات و مدیر شرکت ارتباطات زیرساخت کشور با سازمان پدافندغیرعامل کشور، سردار جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور در خصوص صحت و سقم این خبر و ارتباط وی با سازمان گفت: آقای مهندس جهرمی هیچ سابقه خدمتی در سازمان پدافند غیر عامل  نداشته و مطالب مطرح شده در ارتباط با حضور ایشان در سازمان پدافند غیر عامل اصلا صحت ندارد.

محمد مهدی ملکی

