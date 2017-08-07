لاریجانی: همگرایی جهان اسلام در اوضاع کنونی امری ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی صبح امروز (دوشنبه) در دیدار با الله شکور پاشازاده رئیس اداره مسلمانان قفقاز و هیأت همراه، اظهار داشت: ایران و آذربایجان دو کشور دوست و برادر هستند و از نظر فرهنگی به یکدیگر نزدیکند و از این جهت می توانند با مشارکت هم اقدامات مثبتی را در جهت وحدت مسلمانان انجام دهند.

وی تصریح کرد: اکنون جهان اسلام در یک شرایط بحرانی قرار گرفته است که باید از طریق گفت و گو و مذاکره مسائل فی مابین را برطرف نمود و از طریق مذاکرات سیاسی بهم بستگی فرهنگی دست یافت.

رئیس مجلس تأکید کرد: یک گروهی تندرو با افراد افراطی گرایانه تحت عنوان جریان اسلامی باعث شده است که انرژی کشورهای اسلامی در مبارزه با آنان تلف شود و همین مسأله فرصت را برای دشمنان مسلمانان محیا کرده است که باید جلوی پیش روی آن گرفته شود.

وی با تأکید بر استفاده از اذهان سالم در جهان اسلام، خاطرنشان کرد: باید تلاش کنید که از افراد مؤثر و خوش فکر در جهت همگرایی و اتحاد میان مسلمانان استفاده نمایید زیرا گسترش اختلافات در جهان اسلام به نفع مسلمانان نیست.

لاریجانی در پایان بر لزوم گسترش روابط اقتصادی و تجاری جهت نزدیکی ملت در کشور تأکید کرد.

همچنین در این دیدار الله شکور پاشازاده، اظهار داشت: ما به نمایندگی از طرف رئیس جمهور الهام علی اف در مراسم تحلیف شرکت کردم و حامل سلام ایشان برای شما هستیم.

وی افزود: ما امیدواریم که در سایه رهبری و هدایت حضرت آیت الله خامنه ای تمام مسائل جهان حل شود.

رئیس اداره مسلمانان قفقاز تأکید کرد: الهام علی اف سال ۲۰۱۷ را سال همبستگی اسلامی اعلام کرده اند و ما تلاش داریم که با مشارکت جمهوری اسلامی ایران و جهت نزدیکی بیشتر در کشور، برنامه هایی را در این راستا اجرایی نماییم.

وی تصریح کرد: ما اعتقاد داریم که جهان اسلام به وحدت بیشتری نیاز دارد و اصلا به صلاح نیست که مسلمانان با یکدیگر به نزاع بپردازند و این مسئله فقط دشمنان اسلام و مسلمانان را شاد می کند.

شیخ الاسلام پاشازاده خاطرنشان کرد: امروز وظیفه داریم با کسانیکه از نام دین و اسلام سوء استفاده می کنند برخورد کنیم و نگذاریم که از نام اسلام سوء استفاده شود.

وی در پایان اظهار داشت: تروریست ها با نام اسلام، فرهنگ کهن مسلمانان را دارند از بین می برند و به نوعی تاریخی اسلام را نابود کنند و ما باید از طریق یونسکو به بازسازی و اقدامات فرهنگی بپردازیم تا فرهنگمان از بین نرود. /