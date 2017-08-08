وزیر کشور: قدر تلاش فرزندان خود را در عرصه خطیر خبرنگاری می دانیم

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در پیامی روز خبرنگار را تبریگ گفت. این پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن رحیم

جان نباشد جز خبر در آزمون / هر که را افزون خبر، جانش فزون

در تاریخ پرفرازونشیب انقلاب اسلامی روزهایی وجود دارد که با مناسبتی خاص پیوند خورده و یاد آور حماسه های فرزندان دلیر این آب و خاک است.

در این میان تکریم روز خبرنگار، بزرگداشت خون پاک کسانی است که جان دادند تا حقیقتی گفته شود. ۱۷ مرداد سالروز شهادت خبرنگار شهید محمد صارمی؛ روز بزرگی است که آحاد جامعه خدمات تلاشگران عرصه خبر و رسانه را ارج می نهند تا راه و رسم حرفه ای و اخلاقی آن شهید گرانقدر تداوم یابد .

روزخبرنگار به برکت خون شهید صارمی روز پاسداشت منادیان حقیقت گو برای حفظ آرمانهای مقدس ملتی است که قدر تلاش فرزندان صدیق خود را در این عرصه خطیر، می داند و به آن افتخار می کند.

خبرنگاران به عنوان حلقه واسط مسوولان و آحاد مردم ، با فعالیت خستگی ناپذیر و شبانه روزی خود مخاطبان را از وقایع و رویدادهای جامعه آگاه و با ابتکار، خلاقیت و تیزهوشی خود در کسب و انتشار به موقع خبر، شور و نشاط و امید را به جامعه هدیه می کنند و اوج حضور تاثیرگذار خبرنگاران را می توان در عرصه های بزرگ و ملی، بخوبی احساس کرد.

تولید و انتشار اخبار برگزاری مراحل انتخابات در کشور، ایفای نقش هوشمندانه در اطلاع رسانی وقایع امنیتی و حوادث غیرمترقبه، خبر رسانی به موقع در ساماندهی آسیب های اجتماعی، تلاش رسانه ای در جهت احقاق حقوق شهروندی و سامان یابی امور شهری و روستایی و انعکاس حماسه حضور مردم در مناسبتهای دینی و ملی از جمله این تلاشهاست.

همچنین تلاش گسترده خبرنگاران و اصحاب رسانه برای پوشش فعالیت های اثرگذار احزاب، تشکل های سیاسی و سازمان‌های مردم نهاد (NGO) به موازات برنامه های گسترده وزارت کشور برای ارتقاء و ساماندهی حوزه سیاسی و اجتماعی کشور و از جمله احیای مجدد خانه احزاب و حمایت مؤثر رسانه ها از این روند، مستوجب سپاسگزاری ویژه وزارت کشور از فرد فرد خبرنگاران، عکاسان، تصویر برداران وسایر عوامل رسانه ای و خبری است.

اکنون ضمن بزرگداشت ۱۷مرداد و ادای احترام به روح بزرگ خبرنگار شهید محمود صارمی و سایر شهدای رسانه، خدمات صادقانه خبرنگاران را ارج می نهم و برای یکایک خبرنگاران آرزوی توفیق در انجام این مسئولیت بزرگ را دارم.

عبدالرضا رحمانی فضلی

وزیر کشور