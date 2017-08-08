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۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۳۲

عینک گوگل شما را از رایانه بی نیاز می کند

عینک گوگل شما را از رایانه بی نیاز می کند

گوگل بعد از تجربه ناموفق عرضه عینک های هوشمند در سال های گذشته، این بار مدل جدیدی از این عینک را عرضه خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، عینک یادشده که ۱۵۵۰ یورو(معادل ۱۸۲۹ دلار) قیمت دارد، به گونه ای طراحی شده که نیازهای حرفه ای را برطرف کرده و افراد را از استفاده از رایانه ها و پشت میزنشینی معاف کند.

مهم ترین تغییر در این عینک در مقایسه با مدل های قبلی عینک گوگل اضافه شدن باتری ۷۸۰ میلی آمپری است که می تواند نیازهای کاربران را در طول یک روز کاری برطرف کند.

حافظه این عینک هوشمند هم در مقایسه با عینک قبلی گوگل دو برابر شده و به ۳۲ گیگابایت افزایش یافته است. همچنین در این عینک از پردازنده اتم شرکت اینتل، وای – فای سریع تر  و حسگرهای تازه تر (به خصوص حسگر جی پی اس پیشرفته) و بلندگوی قدرتمندتر استفاده شده است.

از این عینک می توان برای ضبط ویدئو، اتصال به اینترنت، مشاهده اطلاعات افزوده در مورد محیط اطراف و غیره استفاده کرد. خریداران این عینک به ۲ گیگابایت فضای کلود برای ذخیره سازی اطلاعات هم دسترسی خواهند داشت.

عینک یاد شده دارای دوربین ۵ مگاپیکسلی برای فیلمبرداری با دقت ۷۲۰ پیکسل است.

کد مطلب 4053184

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