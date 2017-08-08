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۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۱۲

همزمان با روز خبرنگار؛

جمعی از نمایندگان مجلس میان خبرنگاران پارلمانی حضور یافتند

جمعی از نمایندگان مجلس میان خبرنگاران پارلمانی حضور یافتند

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حضور در میان خبرنگاران پارلمانی، روز خبرنگار را به آنها تبریک گفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرا رسیدن ۱۷ مرداد روز خبرنگار، جمشید جعفرپور رئیس و حجت‌الاسلام احد آزادیخواه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با حضور در جمع خبرنگاران پارلمانی ضمن تبریک این روز، از تلاش‌های خبرنگاران برای انعکاس اخبار مجلس و نیز پیگیری مطالبات مردم از نمایندگان تشکر کردند.

همچنین اعضای فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی نیز همزمان با رئیس و سخنگوی کمیسیون فرهنگی در جمع خبرنگاران پارلمانی حضور یافتند و ضمن تبریک روز خبرنگار، با آنها عکس یادگاری گرفتند.

شنیدن مهمترین مشکلات خبرنگاران و مطالبات صنفی آنها، از دیگر برنامه‌های این بخش بود.

کد مطلب 4053256

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