آغاز اردوی تدارکاتی تیم زیر ۱۷ سال فوتبال از امروز

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اردوی آماده سازی تیم نوجوانان از امروز (سه شنبه ۱۷ مردادماه) در مرکز ملی فوتبال ایران آغاز می شود. برهمین اساس بازیکنان باید خود را راس ساعت ۱۲ امروز در هتل آکادمی به کادر فنی معرفی کنند.

چمنیان سرمربی تیم نوجوانان اسامی بازیکنان دعوت شده به اردو را به شرح زیر اعلام کرد:

امیر حسین اسماعیل زاده- الهیار صیاد منش – مصطفی جوادیان – امیرحسین حاجی آقا از مازندران

علیرضا اسدآبادی از کرمان

طاها شریعتی- امیرحسین خدامرادی – امیرحسین حسین زاده – محمدمهدی سرداری از تهران

سیدمجید نصیری – حسین زواری از گلستان

مصطفی مرادی از فارس

وحید نامداری - محمد شریفی – احمدرضا جلالی – محمدرضا غبیشاوی – علی ستاوی – علی غلامزاده – یونس دلفی از خوزستان

علی داوران – سبحان خاقانی از خراسان رضوی

محمد قادری از هرمزگان

مبین عشایر از گیلان

علیرضا کوشکی از اصفهان

سعید کریمی – امیر جانی پور از کهکیلویه و بویراحمد

ملی پوشان نوجوان تا روز دوشنبه ۲۳ مردادماه تمرینات خود را زیر نظر عباس چمنیان پیگیری می کنند.