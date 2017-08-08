جایزه جشنواره «اورآسیا» به «کلیله و دمنه» رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، جایزه ویژه هیات داوران بخش سینمای کودک سیزدهمین جشنواره «اورآسیا» به پویانمایی بلند «کلیله و دمنه» به کارگردانی علیرضا توکلی بینا و تهیه کنندگی زهرا هاشمی بهرمانی اهدا شد.

این اثر به پخش کنندگی بنیاد سینمایی فارابی در بخش کودک جشنواره بین المللی فیلم «اورآسیا» که در کشور قزاقستان برگزار می شود، به نمایش درآمد و جایزه ویژه هیات داوران را از آن خود کرد.

دراین دوره از جشنواره آثاری از کشورهای فرانسه، هلند، چین، افغانستان، گرجستان، تونس، پرو، مکزیک، جمهوری چک، اسپانیا، دانمارک و قزاقستان به نمایش درآمدند.

پویانمایی «کلیله و دمنه» برگرفته از یکی از داستان های همین کتاب به نام «دو بچه شغال در دل جنگل» است که درباره مواظبت جغدی در جنگل از ۲ بچه شغال و داستان های شیر با دیگر حیوانات است. روایت این پویانمایی بر اساس داستانی است که کلیله در پیری برای فرزندانش درباره اتفاقات رخ داده در جنگل تعریف می کند.

«کلیله و دمنه» توسط هدایت فیلم از مهرماه همزمان با آغاز سال تحصیلی اکران عمومی می‌شود.

سیزدهمین جشنواره فیلم «اورآسیا»، با تغییر زمان و مکان برگزاری، از ۳۱ تیرماه تا ۶ مردادماه سال جاری در شهر آستانه برگزار شد.