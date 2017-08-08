سود وام صندوق مسکن یکم نرخ معقولی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، حامد مظاهریان اظهار کرد: در طرح جامع مسکن برنامه‌های متعددی برای پاسخگویی به نیاز مسکن در جامعه تهیه و ابلاغ شده است.

وی همچنین اظهارداشت: تأمین مسکن برای خانه اولی‌ها و گروه‌های کم درآمد از برنامه‌ها و اهداف اصلی این طرح است.

معاون وزیر راه و شهرسازی منظور از خانه‌اولی‌ها را زوج‌های جوانی دانست که دارای شغل بوده، ولی فاقد مسکن هستند و از طریق صندوق پس‌انداز یکم با پس‌اندازی که انجام می‌دهند توانایی آنان برای خرید منزل افزایش پیدا می‌کند.

وی درباره اینکه سود وام‌های پرداختی صندوق زیاد است، گفت: این‌گونه نیست چرا که سود در بافت‌های فرسوده ۸ درصد و در بقیه بافت‌ها ۹.۵ درصد است.

مظاهریان با اعلام اینکه اقساط تسهیلات صندوق پس انداز یکم ۱۲ ساله است، افزود: در حال حاضر تسهیلات صندوق مورد نظر دارای کمترین نرخ‌های سود بانکی و ارقام پرداختی نیز معقول است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: استفاده از تسهیلات این صندوق بهترین روش برای خانه دار شدن زوج‌های جوان و افراد کم درآمد دارای شغل و فاقد مسکن در جامعه است.