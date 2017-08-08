به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا تویسرکانی، نماینده ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفین درباره ضرورت رفتن به حج و مطرح شدن مسئله فلسطین گفت: بعد از انقلاب اسلامی یک نگاه مبتنی بر تمامی ارزش‌های واقعی دینی و اسلامی ایجاد شد. موضوع حج از جمله ارزش‌های والای اسلامی است و این نگاه سال‌ها پیش توسط امام(ره) مبتنی بر اسلام ناب محمدی(ص) تبیین شد و مورد روشنگری و تبلیغ قرار گرفت. مفهوم حج با درایت حضرت امام(ره) به جایگاه واقعی خود نزدیک شد

وی ادامه داد: حج به واسطه درایت و روشنگری حضرت امام(ره) به جایگاه واقعی و کارویژه اصلی خود نزدیک شد؛ در واقع حج به بهترین مکان برای وحدت امت جهان اسلام، برائت علیه مشرکان و حل مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تبدیل شد. بنیان‌گذار کبیر انقلاب، این نگاه به حج را به‌زیبایی میان مسلمانان مطرح کردند. تویسرکانی گفت: استکبار و صهیونیست بین‌المللی، وقتی این موفقیت را در رویکرد انقلاب اسلامی نسبت به حج دیدند، موانعی را برای عدم موفقیت‌های جمهوری اسلامی ایران در باره حج ایجاد کردند. متأسفانه دشمنان اسلام توفیقاتی در این مسیر به دست آوردند و با ایجاد تفرقه و تبلیغات ضدتشیع تا حدودی جلوی نشر نگاه حقیقی به موسم حج را در میان مسلمانان گرفتند.

نماینده ولی فقیه در سازمان بسیج یادآور شد: دشمنان انقلاب اسلامی سال‌هاست که به دنبال عدم حضور ایرانیان در موسم حج هستند و بعد از حادثه منا که ایرانیان دیگر حضور نیافتند، باعث خشنودی آنان شد و لذا نگاه مقام معظم رهبری مدظله‌العالی مبنی بر حضور ایرانیان در مراسم حج بوده است.

عدم حضور ایرانیان؛ خواست اتاق فکر صهیونیست‌ها

وی تصریح کرد: در صورت عدم حضور ایرانیان در مراسم حج، ما نمی‌توانیم صدای مظلومیت ملت فلسطین و جنایات صهیونیست‌ها را به جهان برسانیم. بنابراین رهبری معظم انقلاب، نگاه امام خمینی(ره) را مطرح می‌سازند که مبادا تحت تأثیر دشمنان، به حج بی‌برائت و بی‌تأثیر بازگردیم که در آن روح زنده قرآنی وجود نداشته باشد.

تویسرکانی ادامه داد: ما نباید به دوران گذشته و مطلوب دشمنان اسلام رجعت کنیم و باید برای مقابله با این توطئه دشمنان بر حج راستین پافشاری کنیم. چون حج با برائت موجب آثار و برکاتی برای مسلمانان خواهد شد.

وی در پایان تصریح کرد: اتاق فکر صهیونیست‌ها، مطالعات خود را به گونه‌ای تقویت می‌کنند که مراسم حج با اختلاف و حضور کمرنگ مسلمانان برگزار شود تا مسئله اول جهان اسلام در آن مطرح نشود و در حاشیه باقی بماند. نشر و توسعه این تفکر که با رفتن ما به حج، پول و سرمایه کشورمان را وارد عربستان می‌کنیم تا آن‌ها اقدامات ضد ایرانی خود را تقویت کنند، تفکر اشتباهی است و باید مسئولان کشور به‌ویژه کارگزاران حج، تذکرات رهبر معظم انقلاب را جدی بگیرند و سرلوحه تمامی اقدامات آتی خود قرار دهند تا هوشیارانه در برابر دسیسه‌های دشمنان عمل کنند.