گزارش مجلس از تخلف بانک مرکزی در موسسه«کاسپین»به قوه قضائیه رفت

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص تخلف بانک مرکزی در زمینه عدم اجرای کامل قوانین ناظر بر فعالیت موسسه اعتباری کاسپین، مطابق ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس در دستور کار قرار گرفت و قرائت شد.

پس از قرائت این گزارش و با رای گیری از نمایندگان، مجلس با ۱۸۳ رای موافق، ۱۶ رای مخالف و ۲ رای ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در صحن این گزارش را تایید و آن را جهت رسیدگی به تخلفات به قوه قضائیه ارسال کردند.

در بخشی از این گزارش با اشاره به صدور مجوزهای مشروط برای موسسه مالی و اعتباری کاسپین از سوی بانک مرکزی، آمده است: «عدم اطلاع رسانی شفاف و صریح به مردم در خصوص مجوز مشروط موسسه کاسپین، زمینه سپرده گذاری در این موسسه را در گستره ملی فراهم ساخته و رقم قابل توجه افزایش سپرده های موسسه کاسپین پس از اخذ مجوز، موجبات ورود خسارت به بسیاری از سپرده گذاران را فراهم کرده است؛ چرا که بسیاری از سپرده گذاران به اعتبار صدور مجوز صادره از سوی بانک مرکزی به استناد مصوبه شورای پول و اعتبار، منابع مالی خود را در این موسسه سپرده گذاری کرده اند.»