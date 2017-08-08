صالحی: در صورت نقض برجام تمام گزینه ها روی میز است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در گفتگو با شبکه المیادین تاکید کرد:در صورتیکه آمریکا دست به نقض توافق هسته ای بزند تمام گزینه ها برای ما روی میز است در عین حال ما بعید می دانیم که آمریکا دست به این کار بزند چرا که خود این کشور ضرر خواهد کرد.

وی در ادامه این مصاحبه که قرار است امروز عصر پخش شود افزود: واکنش ایران متناسب با چگونگی برخورد دولت آمریکا خواهد بود.خروج آمریکا از توافق هسته ای بر ادامه یافتن این توافق نامه تاثیری ندارد چرا که دیگر کشورها مانند چین و روسیه و اتحادیه اروپا این توافق نامه را تایید کرده اند اگر آمریکا آن را نقض کند مسئولیت این اقدام بر عهده خودشان خواهد بود و ربطی به ما ندارد چرا که آژانس بین المللی انرژی اتمی ۷ بار تاکید کرد که ایران به تعهدات خود پایبند است و دلیلی برای نقض این توافق نامه باقی نمی ماند.

صالحی ابراز امیدواری کرد که آن روزی که ایران به شرایط قبل از توافق هسته ای برمی گردد نیاید.وی عنوان داشت: از زمان برگزاری مذاکرات هسته ای ما به فکر احتمال نقض این توافق نامه بودیم و بنا براین پل های زیادی را برای بازگشت به شرایط قبل به صورت بسیار سریع و بهتر ایجاد کردیم.

براساس گزارش المیادین صالحی همان مسئولی است که در مذاکرات نقش داشته و این توافق نامه را تاریخی خوانده و تاکید کرده که آثار آن به مرور زمان پدیدار میشود.

وی عنوان داشت که فعالیت هسته ای به صورت بهتر از گذشته در بعد غنی سازی و تولید آب سنگین و طراحی جدید نیروگاه اراک با همکاری چینی ها و استخراج اورانیوم در جریان است.اخبار منتشر شده در رسانه ها در خصوص اختلافات داخلی در خصوص این توافق نامه تنها بر وجود دیدگاه های سیاسی دلالت می کند نه بیشتر.

در خصوص روابط با روسیه تاکید کرد که این روابط همواره رو به رشد است و پروژه های مشترکی میان دو کشور در خصوص ساخت دو نیروگاه هسته ای بزرگ در بوشهر وجود دارد.

صالحی عنوان داشت: روابط ما با روسیه به ویژه در زمینه هسته ای بسیار بسیار گسترده و عمیق است. سخنان صهیونیستها در خصوص اهداف نظامی برنامه هسته ای ایران کاملا مردود است چرا که براساس فتوای رهبری استفاده از تمام سلاح ها از جمله سلاح های شیمیایی و بیولوژیکی حرام است.