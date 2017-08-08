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۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۱۷:۲۵

پنتاگون زیر بار حمله به نیروهای مردمی عراق نرفت

پنتاگون زیر بار حمله به نیروهای مردمی عراق نرفت

پنتاگون در واکنش به حمله صورت گرفته به نیروهای حشد شعبی در مرز عراق با سوریه مدعی شد که ائتلاف تحت هدایت آمریکا دخالتی در این حمله نداشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، وزارت دفاع آمریکا اینکه ائتلاف بین المللی تحت هدایت آمریکا به نیروهای مردمی عراق در منطقه سنجار در غرب شهر موصل حمله کرده اند را رد کرد.

در بیانیه پنتاگون آمده است: ائتلاف بین المللی در آن منطقه در زمانی که اعلام شده، اقدامی انجام نداده است.

این در حالی است که ائتلاف تحت سرکردگی آمریکا نیز زیر بار این حمله نرفته بود.

شایان ذکر است که گردان سیدالشهداء وابسته به حشد شعبی عراق روز گذشته از حمله آمریکایی ها به نیروهای این گردان در مرز عراق با سوریه خبر داده بود.

کد مطلب 4053781

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