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۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۱۷:۵۱

با صدور پیامی؛

ظریف یاد و خاطره شهدای مظلوم مزار شریف را گرامی داشت

ظریف یاد و خاطره شهدای مظلوم مزار شریف را گرامی داشت

وزیر امور خارجه در پیامی یاد و خاطره شهدای مظلوم مزار شریف را گرامی داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی یاد و خاطره شهدای مظلوم مزار شریف را گرامی داشت.

متن پیام به شرح زیر است:

بِسمِ اللّه الرّحمنِ الّرحیـمْ

مِنَ المومنینَ رجالٌ صدقوا ما عاهدوا الله علیهِ فَمِنهم مَن قضی نَحبه وَ مِنهم مَن ینتَظِرُ وَ ما بدّلوا تَبدیلاً.

نوزده سال از شهادت مظلومانه جمعی از دیپلمات ها و خبرنگار عزیز و فرهیخته کشورمان در مزار شریف که حین انجام وظیفه و خدمت صادقانه در خارج از کشور به درجه رفیع شهادت نائل آمدند، گذشت. فاجعه ای که  دل ملت ایران و همه مسلمانان و حق طلبان جهان را به درد آورد.

نقض قوانین بین المللی و زیر پای نهادن اصول انسانی و توسل به خشونت و ترور در شکستن حریم مصونیت دیپلمات های کشورمان در مزارشریف، از تاریک ترین و دردناک ترین صفحاتی است که در تاریخ پر فراز و نشیب کشور عزیزمان به ثبت رسیده است.

اکنون با گذشت قریب به دو دهه از آن جنایت هولناک و غم انگیز، خدمتگزاران دستگاه دیپلماسی و جامعه رسانه ای کشور، همچنان این زخم کهنه را بر دل داشته و سوگوار هجران مظلومانه همکاران خود هستند.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره سفر کردگان این فاجعه دردناک و تجدید میثاق با همه شهدای اسلام و انقلاب، برای این عزیزان از درگاه حضرت باری تعالی، علو درجات و برای خانواده و بازماندگان آنان توفیق و سربلندی روز افزون مسئلت می نمایم.

محمد جواد ظریف
وزیر امور خارجه

کد مطلب 4053793
هادی رضایی

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