۶۰۰واحد تولیدی سمنان تحت آموزش مدیریت فروش قرار خواهند گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد همتیان بعدازظهر سه‌شنبه در دومین نشست صادرات غیرنفتی به میزبانی سالن مدیریت بحران استانداری سمنان بابیان اینکه طی سال گذشته ۱۶ جلسه آموزشی مهارت‌های فروش و تولید در سطح استان برگزار شد، ابراز داشت: به‌منظور ارتقا توان کیفی واحدهای تولیدی آموزش ۶۰۰ واحد تولیدی توسط اتاق بازرگانی در دستور کار قرار دارد که تاکنون پنج نشست از آن اجرا شده است.

وی افزود: پیوند دانشگاه و صنعت و برگزاری این دوره‌های آموزشی در کنار یکدیگر می‌تواند به افزایش بهبود کیفیت کالا و درنتیجه رشد اقتصادی و توان ارزآوری استان سمنان را افزایش دهد لذا هر چه آموزش و مهارت را بیشتر باهم ادغام کنیم زمینه برای شکوفایی اقتصادی بیشتر فراهم می‌شود.

معاون توسعه و منابع انسانی استاندار سمنان بابیان اینکه کاهش نرخ بهره بانکی به رونق اقتصادی و افزایش اشتغال منجر می‌شود، ابراز داشت: خوشبختانه بانک‌های استان از آمادگی مطلوبی در حوزه ارائه تسهیلات برخوردار هستند که در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید سال گذشته ۴۴۰ میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید به واحدهای صنعتی و کشاورزی استان پرداخت شد.

همتیان در ادامه تصریح کرد: اگر همراهی بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی نباشد بی‌شک بسیاری از واحدهای تولیدی از کارآمدی به تعطیلی گرایش پیدا می‌کند لذا رفع مشکلات صادرات و رونق اقتصادی به‌تنهایی میسر نیست و این مهم می‌طلبد تا در چهارچوب کارگروه‌های متعدد گره‌های واحدهای تولیدی را باز و اقتصاد مقاومتی را تحقق بخشید.