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۱۳ شهریور ۱۳۹۶، ۱۲:۰۱

در جشن فیلم کوتاه

نشان ایسفا به امیر نادری اهدا می‌شود

نشان ایسفا به امیر نادری اهدا می‌شود

نشان ایسفا در هشتمین جشن مستقل فیلم کوتاه به امیر نادری اهدا می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایسفا، امیر توده روستا دبیر هشتمین جشن مستقل فیلم کوتاه گفت: مراسم آیین پایانی هشتمین جشن مستقل فیلم کوتاه سه شنبه ۱۴ شهریور ساعت ۱۹:۳۰ در سالن سینما تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (خیابان وزراء) برگزار می شود.

وی تاکید کرد: این مراسم با رونمایی از تندیس جدید جشن فیلم کوتاه آغاز می شود. این تندیس ها به برگزیدگان رشته های مختلف در هشتمین جشن مستقل فیلم کوتاه اهدا می شود. در ادامه مراسم نشان ایسفا نیز در این دوره از جشن به امیر نادری اهدا می شود.

نشان ایسفا، در اولین دوره جشن فیلم کوتاه به زنده یاد عباس کیارستمی اهدا شد و از آن دوره هر سال به یکی از سینماگران سرشناس ایرانی تعلق می گیرد.

کد مطلب 4078164

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