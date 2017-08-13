الیکا عبدالرزاقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره سریال ها و فیلمنامه های تلویزیونی بیان کرد: اتفاقی که هنوز در تلویزیون وجود دارد این است که ما یک سیناپس کلی از قصه می دانیم و کارمان را با چهار تا پنج قسمت از فیلمنامه شروع می کنیم.

وی ادامه داد: ما چیزی از کلیات و جزییات فیلمنامه نمی‌دانیم و بیشتر به تیم آن سریال اعتماد می کنیم. البته در همین سریالی که اخیرا بازی کردم از فیلمنامه «آرمان‌دو» نیز تنها سه قسمت خواندم اما مساله فرق می کرد و تیم برایش بسیار مهم بود که داستان چگونه و به چه سمتی پیش برود.

این بازیگر یادآور شد: ما در پروژه های آقای مدیری هم فیلمنامه کامل ۹۰ قسمتِ مجموعه را نداشتیم و کار براساس فیدبک های مردم جلو می رفت. در این سریال هم وقتی هنوز اثر دیده نشده است خود ما همکاران باید فیدبک یکدیگر می‌بودیم.

عبدالرزاقی با اشاره به کلیت سریال «آرمان‌دو» اظهار کرد: به نظرم در مجموع این سریال مسیر خوبی در پیش گرفت و ایده اولیه آن یعنی پرداختن به زندگی هنروران هم بسیار جذاب بود. هنروران یعنی کسانی که معمولا سیاهی لشکر هستند و اینجا ما خانواده آنها و جزییات زندگی شان را می بینیم.

بازیگر سری اول «دورهمی» درباره نقش خود در این سریال توضیح داد: من نقش ناهید زنی ۳۵ ساله را دارم که پسر خانواده هنروران با بازی حمید آذرنگ عاشق وی می شود. این هنروران زندگی عجیب و به هم ریخته ای دارند و ما وارد قصه های زندگی آرمان می شویم. البته نقش من در ابتدا به دختر جوان و کنکوری تعلق داشت و بعد با انتخاب من و طی صحبت هایی با احسان عبدی پور کارگردان به این نتیجه رسیدیم که این دختر فارغ التحصیل شده باشد و ۱۰ سال هم از فارغ التحصیلی اش گذشته باشد.

وی در پایان توضیح داد: ماجرای سریال روی قصه عاشقانه این دختر و پسر پایه گذاری شده است اما مخاطب در ادامه کار با خرده داستان های زیادی مواجه می شود. یکی از ویژگی های نقش من این است که برای اولین بار یک سریال کمدی بازی می کنم که موقعیت های طنز و کمدی دارد اما نقش خود من در آن جدی است.

سریال «آرمان‌دو» به کارگردانی احسان عبدی پور و تهیه کنندگی ایرج محمدی موقعیت هایی کمدی دارد که قرار است نوروز سال ۹۷ از شبکه سه سیما نمایش داده شود.